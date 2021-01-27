KOSGEB ile inşaat kredileri ve KOSGEB’in inşaat sektöründeki NACE kodları

KOSGEB’den inşaat sektörüne destek

KOSGEB, girişimci vatandaşlara kredi sağlamaktadır. KOSGEB’den krediye başvurmak için NACE kodlarını araştırmaları gerekmektedir. Bu kodlar da işletmenize uygun bulunmuyorsa desteklerden faydalanmanız mümkün gözükmemektedir. KOSGEB birçok işletmeye takviye yaptığı gibi inşaat sektörüne de takviye yapmaktadır. Bunu yanı sıra yazılım desteği de vererek girişimcilerin yanında olmaktadır. İlk önce iş planı hazırlayarak sunum yapmaları istenilecektir. NACE kodlarından F listesinde bulunan KOSGEB inşaat kredisi verilmektedir.

İnşaat NACE kodları

F inşaat NACE kodu ile inşaat yapmak isteyen kişilerin krediye ve hibeye müracaat etmelere gerekmektedirler. Böylelikle KOSGEB işini büyütmek isteyenler için, yeni iş olasılığı arayanlar için 2021 yılından vereceği destek ile güzel imkanlar sunmaktadır. 13 sektöründe içinde bulunduğu inşaat sektörü için 32 alanda da destek vermektedir.

İnşaat sektöründeki NACE kodları

13 farklı sektörlere destek vermektedir. Birçok işletmeci desteklerden yararlanmak için başvuru yapmaktadırlar. İş birliği Güç birliği destek programlarında, işlerini büyütmek isteyen işletmeciler bir araya gelerek büyük başarıya imza atmışlardır.

KOSGEB’in inşaat sektöründeki NACE kodları;

*KOSGEB F43.22 sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı

*F43.29 diğer inşaat tesisatı

*F43 özel inşaat faaliyetleri

*F42.21 alışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı

*F42.92 su projeleri inşaatı

*F42.99 başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapıtlara ait projelerin inşaatı

*F43.1 yıkım ve şantiyenin hazırlanması

*F43.11 yıkım

*F42.2 hizmet projelerinin inşaatı

*F43.2 elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatları

*F43.21 elektrik tesisatı

*F43.3 binanın tamamlanması ve bitirilmesi

*F43.33 yer ve duvar kaplama

*F43.39 inşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler

*F43.9 diğer özel inşaat faaliyetleri

*F43.99 başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri

*F43.34 boya ve cam işleri

*F42.9 bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı

*F42.22 elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı

*F43.91 çatı işleri

*F43.31 sıva işleri

*F43.12 şantiyenin hazırlanması

*F43.13 test sondajı ve delme

Bu kodlardan birini geliştirerek KOSGEB inşaat kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK

İnşaat sektöründe olan işletmecilerin güçlerini birleştirerek ortak Pazar, imalat ve hizmet için güçlendikleri ve KOSGEB’in destek vermesidir. Desteklerden yararlanılarak kendi reklamlarını yaparak geliştirebilirler. Güçlerini birleştirmek iş birliği yapmak için en az 5 işletmecinin olması gerekmektedir.

KOSGEB inşaat kredileri ve hibeler için firmalara iş birliği güç birliği projesi için 1 milyon liraya kadar imkan sunmaktadır. Bu kredinin 300 bin liralık kısmı geri ödemesiz olarak verilmektedir. Geriye 700 bin liraya 6 ay ile 36 aya kadar vade vermektedir. Ülke genelinde yapacağınız tanıtım içinde 45 bin liraya kadar imkan vermektedir.

İnşaat sektöründe iş planı

KOSGEB’e başvuru yapmak için bir iş planı hazırlamanız gerekmektedir. Bunu için KOSGEB’e giderek iş planı öneği isteyebilirsiniz. Gitmek yerine de bilgisayardan da bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Word dosyasına indirerek düzenleyebilirsiniz.

KOSGEB’in imkan tanıdığı krediden ve destekten yararlanabilirsiniz.