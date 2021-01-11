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Kosgeb ile en kolay hibe alınacak projeler nelerdir?

KOSGEB tarafında sağlanan destekler merak edilmeye devam ediyor. Pek çok işletme kurmak isteyen girişimci, kosgeb ile en kolay hibe alınacak projeler nelerdir? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 20:17
Kosgeb ile en kolay hibe alınacak projeler nelerdir?
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Türkiye’de kadın girişimciler başta olmak üzere işletme açmak ve kendi dükkanının sahibi olmak isteyen pek çok kişiye hibe ve kredi desteği sunan KOSGEB merak ediliyor. Yeni açılacak işletmelere finansman desteği sağlayan KOSGEB’te hangi projelerin daha kolay hibe alabileceği araştırılıyor.

Mağazacılık projeleri

KOSGEB tarafından verilen hibe desteklerinden en kolayı mağazacılık sektörüdür. Mağazacılık sektöründe hibe alabilmek için öncelikle;

  • İş planı hazırlamak,
  • İntenet üzerinden ön başvuru yapmak,
  • Eski projeleri incelemek,
  • Özgün iş planları seçmek,
  • Onay almak şeklinde sıralanan aşamaları tamamlamak gerekir.

Hazırlanan projeler kurula sunulacaktır. Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda hibe isteğinize karşılık verilecektir. Hibe desteği alabilmek için yasal prosedüre göre hangi ürünün satışı yapılacağı ve satışın yapılacağı kitlenin kim olduğu belirtilmelidir. Daha sonrasında açılacak işletmenin konumu önemlidir. Prosedürler sağlandıktan sonra açılacak işletme için 50.000 – 100.000 TL hibe desteği alınabilir.

Oto yıkama ve oto kuaför

En kolay hibe desteği sağlanan bir diğer iş alanı ise oto yıkamalardır. Oto yıkama konusunda başarı elde etmenin sırrı ise işletmenin açılacağı konumdur. Özellikle oto sanayi ve araçların fazla olduğu bölgelerde hibe destekleri daha hızlı verilmektedir. Oto yıkama hibesi almadan önce gerekli yasal sürecin tamamlanarak gerekli ekipmanların alınması gerekir. oto yıkamalar için KOSGEB tarafından koyulan şart ise yerleşim yerlerinden en az 50 metrede uzak olması gerekmesidir. Bunun sebebi sesten dolayı rahatsızlığı engellemektedir. KOSGEB 2. Bölgelere anında hibe desteği verirken, 3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde ek değerlendirmeler sonucunda destek sağlamaktadır.

Yapılan destekler %60 – 70 civarında yapılmaktadır. Hibe desteklerinin tutarları ise 100.000 TL’lik dükkanın 60.000 TL’si hibe olarak verilebilir.

Kafe ve restoran projeleri

Kafe ve restoran projeleri en sık hibe verilen en fazla talep edilen projelerdendir. Konsept kafeler ve sektörün iyi bilinmesi hibe desteği alma şansını daha da arttırmaktadır. Bu kategoride proje yapmak isteyenlerin; 56. Yiyecek içecek, 56.29 diğer yiyecek ve içecek faaliyetleri ve 56.3 içecek sunum hizmetlerini bilmeleri ve projelerine eklemeleri gerekmektedir.

Kafe ve restoran hibesi alabilmek için KOSGEB eğitimlerinin tamamlanması zorunludur. Proje kapsamında 2.000 TL kuruluş desteği, 18.000 TL civarı malzeme ve ekipman desteği, 30.000 TL diğer giderler için destek ve hibeler verilmektedir. Toplam yapılan hibe desteği 50.000 TL’dir.

Elektrik ve elektronik alanında tamir projeleri

Tamir ve teknik konularda açılmak istenen dükkanlarda kolay hibe alınabilecek projelerdir. Tamir işlemi ile para kazanmak tecrübe ve bilgi gerektirmek için bu alanda ki yetkinliğin kanıtlanması gerekmektedir. yedek parça için tedarikçi, tamir için ekipman gerekir. bu kategori için 300.000 TL’ye kadar ekipman ve gider desteği sağlanabilmektedir.

Kuaför ve berber girişimleri

Kuaför ve berber açmak isteyen kişilere de KOSGEB kolaylıkla hibe desteği sunmaktadır. Hibe almak için yapılması gereken en önemli durum ise projenin kurallara uygun olarak yapılması ve hazırlanmasıdır. Öte yandan kuaför ve berber açmak isteyen kişilerin bu işle ilgili ustalık veya kalfalık belgelerinin olması zorunludur.

Hayvancılık

KOSGEB tarafından belki de en kolay hibe desteği sağlanan iş kollarından olan Hayvancılık bakanlıklar tarafından da desteklenmektedir. Proje hazırlandıktan sonra onay süreci en kısa olan iş kolu olan hayvancılıkta hangi hayvanlar ile çiftlik kurulacağı önemlidir. Proje ne kadar çabuk onaylansa da diğer iş kollarına ek olarak denetmen ve kurullar bulunmaktadır. Aynı zamanda veterinerler ve KOSGEB’in kuralları diğer iş kollarına göre daha detaylı yapılır.

Kadın girişimci olmanın faydaları nelerdir?

KOSGEB’e yapılan başvuruların kadınlar için daha hızlı sonuçlanmasının nedeni kadınların ekonomik düzende kendi ayakları üzerinde durarak ev ekonomisine katkı sağlamalarını arttırmaktır. Kadın girişimciler genel olarak belirtilen sektörlerde %10 daha fazla hibe desteği almaktadır.

KOSGEB’ten alınan desteğin geri ödemesi var mı?

Projeler hazırlandıktan sonra kuruldan geçen ve yardım yapılan projeler hibe kategorisindedir. Yapılan destekler sonrasında herhangi bir geri ödeme talep edilmez. Buna göre;

  • Destekleri geri istenmez,
  • Kurallara uygun olmayan bir işlem yapılmadıkça kesilmez,
  • Fatura gösterilen ödemeler için geçerlidir,
  • Girişimcinin adına olan hesaba aktarılır,

Hibe oranları neye göre belirlenir?

Hibe miktarları iş kolunun toplam açılış maliyetine göre hesaplanmaktadır. Teknoloji, tamir ve yazılım konularında hibe destekleri almak ile mağaza, kafe ve restoran konularında alınan hibelerin tutarları farklı olacaktır. Teknoloji ve yatırım gerektiren iş kolları için 300.000 TL’ye kadar hibe desteği alınabilirken, mağazacılık için en fazla 100.000 TL destek alınabilir. Kadın girişimci olmak bu miktarları belirli oranlara yukarı çekebildiği gibi aynı zamanda gazi ve şehit yakınlarına da belirli oranlarda daha fazla yardımlar yapılmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 20:17
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KosgebProjelerDestekHibe
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