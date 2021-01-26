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KOSGEB ile butik otel açma desteği şartları 2021

KOSGEB devlet tarafından işletmecilere verilen destektir. Hayallerinize bu destek ile kavuşabilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 19:02
KOSGEB ile butik otel açma desteği şartları 2021
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KOSGEB ile butik otel açma desteği

KOSGEP sayesinde birçok iş imkanı verilmektedir. Bunlardan birisi de butik otel açmak için verilen desteklerdir. Hem iş imkanı tanımakta hem de başarmak istediğiniz hedeflere ulaşmaktasınız.

KOSGEB desteği nasıl alınır?

KOSGEB, açık olan veya açmak istediğiniz işletmeleri devlet tarafından desteklenerek 2009 yılından bu yana hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra işletmelerinizi daha da büyüterek KOSGEB ile hayallerinize bir adım atmak için fırsat sunmaktadır. Destekten yararlanmak isteyenler başvuru yapabilirler. NACE listesinde bulunan iş yerleri eğitici programlar ile temeli sağlamlaştırarak bu konuda da hizmet vermektedirler.

NACE listesi 

Altı haneli NACE kodlaması Avrupa Birliğine uyumlu olarak çalışma planlanarak işleri devam ettirmesidir. Ekonomik faaliyetlerini Avrupa üzerinden devam edilen bir sistemdir. İstatiksel sıralama olarak da görülmektedir.

Butik otel açma desteği

Butik otel açmak isteyen vatandaşlarımız ilk adım olarak kendilerine plan çizmedirler. Böylelikle daha kolayca hedeflerine ulaşabilirler. Daha sonra KOSGEB’e müracaat ederek olumlu sonuç alırlarsa buna bağlı girişimciler için destek programlarına katılmaları istenilecek ve sertifika almaları gerekecektir. Girişimcilik için alınması gerekilen sertifikayı, vatandaşlarımız halk merkezlerinden, belediyelerden, İş-kur, bazı meslek odalarından ücretsiz olarak alabilirler.

KOSGEB iş planı nasıl oluşturulur?

İş planı hazırlamak için KOSGEB’in sitesine giriş yaparak öneklere bakabilir ve kendinize göre hazırlayabilirsiniz. Bunun dışında bilinçli ve doğru bir plan hazırlamak istiyorsanız bilirkişiden kendiniz için plan hazırlatabilirsiniz. Planınızı hazırlarken doğru bir şekilde araştırma yapmalı, bilgiler edinmelisiniz. Böylelikle iş hayatınıza giriş yapabilirsiniz.

Butik otel açmada bilinmesi gerekenler nelerdir?

Karlar ve zararlar hesaplanmalı, tespit edilmelidir. Diğer girişimci rakiplerinizi araştırmalı daha güzel fikirler sunmalısınız. Trafiğin çok olduğu bölgelerde işletmenizi açmalısınız. İşletmenizden müşteriler rahat ve memnun olmalıdırlar. Dekorasyonlar çekici olmalıdır. Böylece işletmenizi güzel hale getirebilirsiniz. 



Son Güncelleme: 26.01.2021 19:02
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KosgebButik OtelIş Imkanı
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