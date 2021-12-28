KOSGEB hızlı destek programına nasıl başvurulur?

Salgından etkilenen girişimcilere yardımcı olmak için hükümet 35.000 TL'den 75.000 TL'ye kadar bir destek programı başlattı. KOSGEB Hızlı Destek Programı'nın ikinci aşaması için başvurular genellikle bugün sona erecekti. Ancak KOSGEB'in Kovid 19'dan etkilenen işletmeler için üç yıllık geri ödemesiz elektronik kredi başvuru süresinin 3 Eylül'e kadar uzatıldığı duyuruldu. Covid 19 salgınından etkilenen mikro ve küçük üreticilere yönelik hızlı bir destek programı için ise başvuru 6 Ağustos’a kadar sürecekti. Bu tarihte 3 Eylül’e kadar uzatıldı. Peki,başvurular nasıl gerçekleşiyor?

Hızlı destek programı

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, 21 Haziran itibariyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Hızlı Destek Programı'nın ikinci fazı için başvurulara başladığını belirterek, başvuruları kabul edilen firmalara ödemelerin yapılmaya başlandığını duyurdu.

Ödeme talebinde bulunanlar için ödeme başlamıştır. 3-21 Mayıs da dahil olmak üzere pandemiden etkilenen KOBİ'lere sunulan hızlı yardım programının ilk aşaması için ödemeler başladı. Ödemeler o haftadan itibaren başlamıştı. Ödeme almaya hak kazanan firma ödeme talep ederse belirtilen IBAN numarasına ödeme yapılacaktır. Yapılan ödemeler IBAN numaranıza yatırılacaktır. Kurt, 10 binden fazla Kobi KOSGEB'in desteğine sahip olacak. Salgından etkilenen şirketlerin kademeli olarak KOSGEB'in desteğinden faiz ödemeden yararlanacağını söyledi.

İkinci etap başvuruları

Başvuru süreci devam ediyor ve koşullar gevşetildi. 75.000 TL'lik faizsiz KOBİ destek talepleri e-devlet üzerinden alınmaya devam edecek. KOSGEB 5 milyar TL'lik hızlı bütçe destek programı kapsamında Covid 19'dan etkilenen şirketlere 3 yıl ödemesiz süre ile 21 Haziran Pazartesi gününden itibaren 75.000 TL’lik faizsiz destek kredisine başvurabilirsiniz.. KOSGEB'e göre;

30.000 TL (mikro işletmeler için)

75.000 TL (küçük işletmeler için)

Programa Kayıt Faizsiz Kredilere Hızlı Destek 3 Eylül'e kadar e-devlet üzerinden 3 yıl geri ödemesiz faizsiz olarak verilmektedir. "Kriterleri karşılayan KOBİ'ler 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren KOSGEB üzerinden e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler ve başvurular 3 Eylül'e kadar devam edecek.

İmalatçı mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı

Uygunluk kriterlerini karşılayan MKI'ler, KOSGEB, KBS (KOBİ Bilgi Sistemleri, E-Devlet Sistemleri Bağlantılı), MERSİS-ESBİS ve diğer veri tabanları üzerinden online destek uygulama arayüzü üzerinden başvuru yapabilirler.

Diğer KOSGEB destek programlarından farklı olarak bu yeni programda herhangi bir komite veya komite inceleme prosedürü bulunmamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi kayıtlarına ve resmi kaynaklarına dayanarak, kayıt ve uygunluk kriterlerini karşıladığına karar verilen KOBİ'lere başvuru sonuçlarına göre ödeme yapılacak 3 ayda 3 taksitle ödeme gerçekleşecek. Her ödemeden önce, resmi kayıtlar (GIB, SGK), şirketin çalışır durumda olduğunu ve bazı faaliyetlerini sürdürdüğünü onaylama işlemi yapacak.

Mikro ve küçük işletmelere faizsiz kredi desteği

Yeni KOSGEB destek programı kapsamında toplam 5 milyar lira sağlanacak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Hızlı Destek Programı, imalat, bilgisayar programlama, araştırma, bilim ve geliştirme gibi sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yeni destek programı, gelir kaybeden ancak işleri tutan imalat sanayi içindir. Ayrıca girişimin gelir kaybı ve nakit akışı kriterleri dikkate alınmamaktadır. Mühendislik girişimlerinin test ve sertifikasyon ihtiyaçları için 25.000 TL'ye kadar ek destek sağlanmaktadır. Toplamda yaklaşık 130.000 şirketin programdan faydalanması bekleniyor.

Ödemeler eşit taksitler olarak ödenecek. Şirketlerin 2019 yılına kadar en az 75.000 lira kazanması gerekiyor. Genç, yenilikçi mikro ve KOBİ'ler için asgari gelir standartları dikkate alınmamaktadır.

İşletmeler bu destek programından faizsiz, iadesiz ve teminat vermeden yararlanabilmektedir.

2017 yılında kurulan inovasyon faaliyetlerini takip eden ve katılan firmalara 25.000 TL’ye kadar ek destek sağlanacak.

desteğinin geri ödeme süresi 2024 tarihinde başlıyor ve 2025'in sonuna kadar sürüyor. İlk ödemeler 2024 yılından başlayarak dört ayda altı taksitle ödenen faizsiz kredi başvuruları www.turkiye.gov.tr portalı üzerinden kabul edilmeye başlandı. Yeni programlama döneminde 2019 ve 2020 toplamı, yani 12 aylık dönem gelir kaybı kriterlerinde dikkate alınacaktır. Gelir kaybı KDV beyannamesi ile değil, defterden bağımsız olarak hesaplanır. Genç mikro ve yenilikçi KOBİ'ler bu standarttan muaftır. 2020 ve 2019'daki net satışları karşılaştırarak, gelir artışı düşük olan işletmeler bu programa hak kazanır.

Kamu kredilerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde mali veya SGK yükümlülüğü olan firmalar, kayıt sırasında yükümlülüklerinden vazgeçtiklerini veya ön ödeme yapacaklarını beyan ettikleri takdirde programa katılabilirler. KOSGEB, desteği ödemeden önce borcunu kapatan erteleyen veya taksit ödemesi yaptığını doğrulayarak destek ödemesi yapabilir.

Başvuru için hangi belgeler gerekmektedir?

Bulunuyorsa; yasal sınırların üzerindeki vergi–SGK borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belge

SGK’ya tescili olmayan şahıs işletmeleri için; işyerinin SGK’ya tescilli olmadığına ve şahıs olarak SGK’ya borcun bulunmadığına dair belge

Sadece ikinci bileşene yapılan başvurularda; işletmenin yenilikçi genç işletme kriterlerinden en az birini sağladığını gösteren belge (KBS’de kayıtlı projelere ilişkin alan otomatik doldurulmuşsa, belge eklenmesi gerekli değildir.)

E-devlet başvuru detayları

KOSGEB hizmetlerinden hem gerçek şahıs işletmeleri hem de gerçek şahıslar e-devlet şifreleri ile faydalanabilmektedir.

Anonim, lİmited şirket, bireysel girişimciler, yani ticari faaliyetlerde bulunanlar, KOSGEB'i merkezi kayıt sistemine kayıtlı kayıtlı bir işletme aracılığıyla çevrimiçi yönetim yoluyla kayıt ettirebilirler. Bireysel firmaların temsilcisi e-devlet üzerinden KOSGEB kayıt sürecini tamamlayabilecek.

Diğer durumlarda vatandaşlarımızın e-devlet üzerinden bu işlemi yapabilmeleri için öncelikle şirketten gelen vekalet dosyasını okutarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Elektronik olarak yüklenen bu yetkilendirmeyi doğruladıktan sonra, tüm işlemlerini elektronik olarak tamamlayabilecekler. Başvuru adımları şu şekilde gerçekleşir;

KOSGEB bilgilerimizi KOSGEB'in KOSGEB veri tabanına kaydının bir parçası olarak, işimizle ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde hem başvuru incelemesi sırasında hem de diğer tüm süreçlerde oluşturur ve olacağını garanti eder.

Veri Tabanı ve KOSGEB Destek Süreci (diğer kurum ve kuruluşlardan alınan bilgiler hariç) Talep edilmesi halinde diğer kurum/kuruluşlarla tüm aşamalarda paylaşılır.

bildirimi KOSGEB tarafından temsilciye e-posta veya SMS ile gönderilecektir. KOSGEB'in kurumsal ve kişisel durum veri tabanında, aktif olmasa bile, halihazırda aktif olmayan bir hak sahibi ile ayrılma, mülkiyet veya ortaklık yoktur. Aksi takdirde, ilgili kanun kapsamında yaptırımlara tabi olduğunuzu belirten yazılı olarak gönderilen "Kabul Ediyorum" kutusu seçilir, Kullanıcı tipi : işletme seçilir ve vergi kodu girilerek, KOSGEB'e giriş yapınız.

Vergi numarası değişen işletmelerin girişi gerçekleşir.

Kobi beyannamesi doldurulup KOSGEB’e kayıt yapılmalıdır.

Desteklerden kimler yararlanabilir?

İlgili bir üniversitede lisans derecesinden mezun olan ve genç girişimcilik programına katılan vatandaşlar bu yardımdan yararlanabilir. Girişimcilik danışmanlığı ve eğitimi almış girişimci bu destekten rahatlıkla faydalanabilir. Geçen yıl işletmeyi kuran İŞGEM'li de bu hibeden yararlanıyor. İş kurmak istiyor ancak yeterli sermayeniz yoksa kendi işinizi kurmadan önce KOSGEB'in desteğinden yararlanabilirsiniz.