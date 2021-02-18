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KOSGEB hibe desteğinden yararlanmak için mülakat soruları hakkında bilgiler

KOSGEB mülakatlarında nasıl sorular soruluyor? KOSGEB'ten yararlanabilmek için bu sorulara ikna edici yanıtlar verkmek gerekiyor. İşte KOSGEB mülakatlarında vatandaşlara sorulan sorular. Hibe kredisinden yaralanmak için dikkat edilecek noktalar..

18 Şubat 2021 Perşembe 08:15
KOSGEB hibe desteğinden yararlanmak için mülakat soruları hakkında bilgiler
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KOSGEB  mülakatına girecek kişiler için mülakatta sorulan sorular merak konusu oldu. KOSGEB mülakatlarında nasıl sorular soruluyor? KOSGEB'ten yararlanabilmek için bu sorulara ikna edici yanıtlar verkmek gerekiyor. İşte KOSGEB mülakatlarında vatandaşlara sorulan sorular. Hibe kredisinden yaralanmak için dikkat edilecek noktalar..

Daha önceki deneyimlerinizden söz eder misiniz?

Yabıt verirken hakim olduğunuz alanların bilgisiniz ve tecrübeli olduğunuz yerlerden bilgi vermelisiniz. İş kurmaya yönelik bilginiznden fikrinizden bahsetmek iyi izlenim bırakır.

Daha önce herhangi bir işletme kurdunuz mu? Kurdunuzsa neden kapattınız?

Bu soruya yanıt vermek oldukça önemlidir. KOSGEB hibe kredisinden yararlanmak için eğer daha önce kapatmış olduğunuz işletmeniz olmuşsa bunu KOSGEB yetkililerine başarısız bir izlenim bırakmadan anlatmanız gerekiyor. KOSGEB sizin başarılı olmanıza bakıyor diyebiliriz.

Girişimcilik kursu sonrasında işletme açmayı düşünüyor musunuz?

Bu soruya cevap olarak evet demelisiniz. Kurs sonrasında hızlı bir şekilde iş planı ile KOSGEB'e başvuru yaparak onaylanması halinde işletme açacağınızı belirtmeniz fayda sağlar.

İşletme kurmak için yeterli sermayeniz var mı?

Burada eğer sermayenin yokluğundan bahsederseniz hibe kredisinden faydalanamazsınız. Yeterli sermayenin olması durumundan bahsedilmeli ve KOSGEB desteği ile de kuracağınız işletmenin daha iyi şartlarla sürdürebilirliği için talep edildiği belirtilmeli.

Hangi sebeple bu işi ve mesleği tercih ettiniz?

Mesleğinizle ilgili tecrübe ve bilginizin olduğunuzdan bahsedip kararlı ve istekli olduğunuzu belirtmelisiniz.

Öz sermayeniz sermayeli yeterli mi?

Bu soruya öz sermyenizin sermayeli durumda yeterli olduğundan bahsedip hibe desteğini alınğı durumda işletmenin daha iyi bir finans yapsının olması için başvuru yaptığınızı belirtmelisiniz.

İşletme kurulması halinde, en az üç yıl işletmeyi kapatmadan devam ettirebilir misiniz? İlk üç yıl içerisinde işletme kapatma olasılığınız var mı?

İşletme için sağlam bir iş planlaması yaptığınızı ve herhangi bir risk durumunda bile işletmenin süreci atlatıp iş hayatına devam edebilecek nitelikte olduğunu belirtmelisiniz. KOSGEB desteğiyle de üç yıllık zaman diliminde işletmenin daha sağlam bir yapıda gelişeceğinden bahsetmelisiniz.

KOSGEB neden size yatırım yapmalı, neden hibe vermelidir?

Girişimci kişi fikirleriyle yaptığı işletme planlarıyla risk durumundaki kontrolü ile ikna edici cevaplar vermelidir. Bu iş için tecrübeli ve bilgi sahibi olduğunuzu, gerekli araştırmaların yapılıp nitelikli bir planlama ile pazar ve yönetimin sağlam şekilde planlandığını aktarmalısınız. KOSGEB hibe desteğiyle pazardaki rekabetin çokluğu sebebiyle ihtiyacınızın olduğunu  belirtmelisiniz. Anı zamanda sektörde kalmak ve devamlılık sağlamak amacıyla bir çok kişi inin de istihdam sağlayacağını belirtmelisiniz.



Son Güncelleme: 18.02.2021 08:15
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Anahtar Kelimeler:
KosgebMülakat
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