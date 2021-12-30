KOSGEB hangi sektörlere hibe destek kredisi veriyor?

Yeni bir iş kurmağa çalışan ancak sermaye yetmediğinden ötürü bir türlü istediğini hayata geçiremeyen kişilere devlet hibe desteği fırsatları sunuyor. Devletin işletmelerin kurulumu ve kuruluşu için amacı ile hibe desteklerini KOSGEB aracılığı ile sağlıyor. KOSGEB’den hibe alabilmek için, kuruluşu yapılacak işletmelerin nace kodları arasında bulunması gerekmektedir. KOSGEB tarafından verilen devlet destekleriyle iş kurmak isteyenlerin araştırmaya başladı konular hakkında bilgileri yazımızda derledik.

KOSGEB hibe destek kredileri ne kadar?

Devlet tarafından verilen hibe destekleri geçtiğimiz sene başlayan uygulamalara göre; 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile yeni bir destek programları yaparak ve yeni senede Girişimciliği Geliştirme Destek Programı doğrultusunda destek yapılacak ve iş kurmak isteyen gençlere 60bin TL’den 370bin TL’ye destek limitlerini arttırdı. Aynı zamanda bu kredilerden, kadın, erkek, genç, yaşlı, emekli, işçi, şehit yakını, gazi, engelli gibi herkes faydalanabiliyor. KOSGEB 2021 senesi itibari ile girişimcilik destek programları kapatılarak onun yerine geleneksel girişimci ve ileri girişimci destek programı olarak destekler verilecek.

2021 senesi itibari ile güncel destek programı doğrultusunda;

-Geleneksel girişimcilere 60bin TL’ye kadar

-İleri girişimcilere ise 370bin TL’ye kadar girişimcilik destekleri verilecek.

-2021 senesinde bu tutarlar aynen sürecektir.

Hibe destek krediler nasıl alınır?

KOSGEB’den iş yeri açma kredisi almak için, uygulamalı olarak girişimcilik eğitimlerine katılım sağlamak gerekmektedir. Bu eğitimler 2021 senesinde de intenet üzerinden uzaktan eğitim formatıyla ücretsiz olarak veriliyor. İntenet üzerinden uzaktan eğitim doğrultusunda uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılan girişimcilere eğitimin sona ermesinin ardından katılım belgesi düzenlenir. Katılım belgesini alan girişimciler bu destekleri alabilir. İntenet üzerinden girişimcilik kursuna e-devlet şifrenizle https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Girişimcilik kursu örgün olarak katılmak isteyen kişiler, katılacakları şehri seçerek, yaşadıkları bölgede verilen kurslarını listeleyip katılacakları kursa başvuru yapmak için, AÇIKLAMA bölümünü dikkatlice okumalı ve eğer bu bölümde aksi belirtilmemişse “İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUM VEYA KURULUŞ” adının yazılı olduğu yere iş yeri açma girişimcilik kursu başvurusunda bulunabilirler. Yeni iş kurmak isteyenlerin, bu kursa katılmak zorunludur.

60 Bin TL hibe kredisi nasıl alınır?

KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılarak sertifikayı alın. Örgün olarak egitim yapan kurumların kendi eğitimleri ya da yetki verdiği kurumlardan eğitim alabilecek gibi uzaktan eğitimide intenet üzerinden girişimcilik kurslarına da katılıp sertifika alınabilir. Ardından ise iş planı hazırlamak gerekmektedir.

KOSGEB hibe verdiği desteklediği sektörlerin içinden bir sektör seçip iş yeri açma kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.. Desteklenmemiş bir sektörden herhangi biriyle başvuru yaparsanız, uygulamalı girişimcilik eğitimi alsanız bile kredi alamazsınız.

Hibe almanın koşulları nelerdir?

Devletten geri ödemesiz hibe alıp yeni bir iş yeri açmak isteyen kişiler için verilen 60bin TL hibe desteği kredisinin, sunulan projenin onaylanması ardından, iş kurmak için başvuruda bulunan kişinin, gerekli ruhsat ve iş yeri açılış belgelerini alması, iş yeri açılışı için Vergi Dairesine, Belediye Başkanlığına ve ilgili odalara başvuru yapmasıyla sürmektedir. Yapılan başvurular sonucunda, iş kurmak isteyenler, iş yeri açılış bildirimi yapmalı ve iş yerini resmi olarak açması gerekir.

Bunun ardından, iş kuracak olan girişimcilerin para alabilmesi için, iş projesinde belirtilen harcamaları yapması ve bu harcamalarını faturalandırması gerekir. Öyle ki bu aşamada, sermayesi olmayan, iş kurmak isteyen, harcamalardan önce sermaye kaynağını bulunmayan ve iş yeri için harcama yapamayan kişiler hibe desteğini almak için belirtilen koşulları sağlayarak işlerini kurabilirler.

İş yerine mal ya da demirbaş alımlarında, bu ürünleri satan kişilerle anlaşıp, toptancılar ya da mal satan kişilerle anlaşıp, ödemelerin iş yeri açma desteğinin ardından vermek üzere sözleşme yapıldığıda görülebilmekte. Bu anlaşmalar sonucunda 60bin TL hibe iş yeri açma kredisini alan iş kurmak isteyen kişilerin resmi olarak iş yeri açılışını yapacakları gibi, kurumun istediği şekilde işlerini kurmuş olacaklar ve firmalardan aldıkları bütün giderleri de faturalandırıp, KOSGEB hizmet müdürlüklerine vererek 60bin TL hibe kredisini alabilecekler.

2021 Devletin hibe verdiği sektörler hangileridir?

Alkollü eğlence yerleri, hayvan satın almak isteyen çiftçiler ve projesi Nace kodları içerisinden olmayan girişimciler, Geri Ödemesiz Hibe Verilen Sektörler dışında hibeden yararlanamazlar. Bunun için proje danışmanlarına başvurarak yapabilecek Nace kodlarınıda inceleyebilirler. KOSGEB hibe desteklerinin geçerli olduğu sektörlerde iş kuranlara sağlamakta. Bu sektörlerdeki işlerini gerçek hayata geçirmek isteyenler devlet desteklerinden yararlanabilecek. Devletin hibe verdiği işler listesinde KOSGEB tarafından desteklenen sektörleride inceleyip kendi iş fikirlerini de nace kodu iş planına eklemelidirler.

Devlet KOSGEB dışında hibe ve çeşitli kredi desteklerin verildiği kurumlarda bulunmakta. Bu kurumlar şöyle;

-Tarım ve Orman Bakanlığı,

-Türkiye İş Kurumu,

-TÜBİTAK,

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

-Ticaret Bakanlığı,

-Kalkınma Ajansları,

-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı,

-Kredi Garanti Fonu KGF, (faiz desteği)

-Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı,

-Sağlık Bakanlığı,

-Devlet Planlama Teşkilatı

Devletten kadın girişimcilere geri ödemesiz kredi desteği

Devlet tarafından kadın girişimcilere yönelik 15bin TL geri ödemesiz kredi sağlarken bunu almanın en kolay yolu KOSGEB desteğine başvuru olacaktır.

Bazı şartların yerine getirilerek geri ödemesiz kredi almak KOSGEB’e başvuru yapabilmek için;

-İşiniz büyütmeye yönelik girişimlerin maliyeti

-İşletme için reklamlardan kaynaklanan maliyetler.

-İşletme kiralama ücretleri

-Firmanızda istihdam edilecek personellerin maaşını hesaplayıp pek çok yatırım maliyetini ve gelir gider tablosunu yani iş planınızı oluşturmanız ardından yatırım yapmaya karar verin.

Dükkân açmak isteyenler ve KOSGEB üzerinden sağlanan destek ödemesi alacaklar için bazı önerilebilecek en kolay hibe verilen iş kollarının bazıları şöyle;

-KOSGEB desteğiyle kafe,.

-Oto yıkamacı açabilir,

-Spor salonu gibi pek çok iş için KOSGEB hibe desteği alarak açabilirsiniz.

Hayvancılık devlet hibeleri

Devletin hibe verdiği sektörler arasında vatandaşlar tarafından oldukça fazla araştırılan konuların başındakilerden biride devlet hayvancılık hibeleri.

2020-2022 seneleri arasında geçerli olacak hayvancılık devlet hibeleri doğrultusuna giren konular sırası ile şöyle;

-Manda hibesi uygulanan indirim oranı yüzde50

-Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı yüzde85

-Kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yüzde75

-İpekböcekçiliği kredilerinde yüzde100 hibe uygulanacak.

-Damızlık koç-teke alımlarında yüzde50 indirim

-Arıcılık desteklemesinde uygulanan indirim oranı yüzde50 olarak belirlendi.