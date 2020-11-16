KOSGEB hangi iş dalına hibe desteği sağlıyor? Hibe desteğinden faydalanabilmek için ne yapmak gerekir? Başvuru şartları nelerdir?

Öncelikli Hibe Verilen İşler

Birçok devlet kurumu, çeşitli projeler için daha yüksek öncelik sağlar. Özellikle KOBİ Geliştirme ve Destekleme İdaresi tarafından sağlanan destek, istihdamı artırabilir ve projeler gerçekleştirebilir.

Ancak, finansman elde etmek için iş tanımları çok önemlidir. Birincisi, iş sürdürülebilir olmalı ve aynı zamanda talebi karşılamalıdır. Başlangıçta KOSGEB hibelerini sınırlandırsa da son zamanlarda hibe sayısını artırmıştır. Bu nedenle, makine ve ekipman satın alma, yazılım, işyeri kurma gibi konularda destek sağlamak için belirli alanlarda hibe almak daha kolaydır. Mağaza sektörü, hibelerin kolaylıkla alınabildiği alanlardan biridir.

Oto Yıkamada Kolay Hibe Desteği

Mağazacılık sektörü, KOSGEB'in hibe miktarı ve hibe oranı dikkate alındığında üstün performans gösterdi. İster giysi ister ayakkabı olsun, bu alandaki uygulamaya öncelik verilmektedir. Ancak, elbette, diğer hibe uygulamalarında olduğu gibi, yeterince kabul edilebilir mal satış kalemlerine sahip olmak çok önemlidir. KOSGEB tarafından onaylanmış proje öneklerine bakarak, kurumun mağazalara hibe sağladığı koşulları anlayabilirsiniz. Yönetim kurulu hazırlanacak iş planını detaylı olarak kontrol edecek ve iş geliştirmeye katkı sağlayan projelere destek sağlayacaktır. Öneğin kitabevinin olmadığı bir yerde kitapçı açmak, öğrencilere indirimli veya ücretsiz kitap temini yapan bir yer KOSGEB'in desteklediği projelerden biri olacaktır. Bu amaçla, KOSGEB önemli bir kriter olarak kabul edecektir.

KOSGEB, oto yıkama hibe desteği açısından görece kolay destek sağlayan alanlardan biridir. Kurum, önemli ihtiyaçları karşılayacağı için özellikle sanayi bölgeleri civarında oto yıkama sektörüne destek verecek. Bu konuda ilgili kurumdan izin alındıktan sonra araç yıkamanın açılması ve faaliyete geçilmesi için gerekli ekipmanların sağlanması mümkündür. Projeye, özellikle diğer araç yıkamalarında bulunmayan, aracı evden teslim alma veya istenilen adrese teslim etme gibi özellikler eklenerek KOSGEB'den finansman sağlanması kolay. Araba yıkayıcısını açarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 50 metrelik uzaklıktır. Bu kural gürültü kirliliğini önlemek için önemlidir. Verilen hibe miktarı da bölgeye göre değişir. İlk iki bölge, oto yıkama endüstrisi için% 60 hibe ve diğer bölgelerde% 70 sağlamaktadır.

Elektronik Eşya Tamiri Hibe Desteği

Elektronik ekipmanın yaygın kullanımı nedeniyle KOSSEB, elektronik ekipman bakımı için kolay finansman desteği sağlar. Özellikle bu tür firmalara sağladığı kapsamlı destek ile mağaza açmak kolaylaşabilir. Hibe aynı zamanda otomotiv endüstrisinin yakınındaki veya içindeki elektronik tamir atölyelerini de kapsıyor, çünkü amacı otomotiv elektrik sistemlerinde uzmanlaşmış uzmanları teşvik etmektir. KOSGEB, bilgisayarların 46 oranında, bilgisayar çevre bilimi, yazılım işlemlerine ve herhangi bir ürüne tahsis edilen mağazaların, bilgisayarların ve yazılım programlarının 47 oranında kolay destek sağlar. Koşulları karşıladıktan sonra, KOSGEB finansman desteği için başvurabilirsiniz.