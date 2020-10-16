Kosgeb hangi iş bölümlerine kredi desteği vermez?

Girişimcilere destek projesi kapsamı altında yapılan Kosgeb, yeni bir iş yeri kuracaklar için kredi sağlamaktadır. Bazı durumlarda ise bu kredilerden yararlanılamaz. Öncelikle açılacak olan iş yeri Kosgeb tarafınca desteklenen bir alan olması gerekmekte. Kosgeb’ in kredi vermediği alan ve alan içi uygulamalar ise şu şekilde:

Deniz Mahsülleri, Tarımsal Uygulamalar ve Ormancılık Faaliyetleri :

Uzun bir ömrü olmayan bir senelik sebze ve meyveleri üretme, pirinç hariç tüm tahıl ürünlerini üretiminde, yağlı tohumlar dahilinde fasulye, nohut, bakla gibi ürünlerin yetiştirilmesi, tütün üretiminde. Pamuk, keten ve kenevir gibi lif kaynaklı bitkilerin üretiminde. Uzun bir ömrü olan sebze ve meyve gibi bitkisel ürünlerin üretiminde, Tropik meyvelerin üretiminde, portakal, mandalina gibi turunçgillerin üretiminde, sert veya yumuşak çiğitli meyvelerin üretiminde, baharatlarda, yabani kökenli meyvelerin üretiminde, yatıştırıcı nitelikli ilaç malzemelerinde. Küçükbaş, büyükbaş, kanatlı, at, deve, domuz gibi karma çiftlik hayvanlarının yetiştiriciliğinde, fidancılık için üretilen bitkilerde, avcılık faaliyetlerine kosgeb destek vermemektedir.

Ağaç ve Kütük Kesim İşlemleri ve Ormancılık:

Silvikültür ve daha başka diğer ormancılık için yapılan işler, ağaç ve kütüklerin kesimlerinde, yabani yetişmiş bitki ve odun hariç yetişmiş şeylerin toplanmasında Kosgeb bir kredi desteği sağlamaz.

Su ve Su Ürünlerinin Üretimi:

Tuzlu ve tatlı su balıkçılığı, su ve su ürünlerinin üretimi (tatlı ve tuzlu su dahil) gibi iş bölümlerinde kosgeb kredi desteği sağlamamaktadır. Alkol gibi içkilerin toptan bir şekilde alım satımında, üretilen tütün ürünlerinin alım ve satımında, bar ve gece kulübü gibi işletmelere, film ve video yapım iş bölümü açacak dağıtım ve üreticilere, şarkı dağıtımı ve üretimi yapan girişimcilere kosgeb kredi imkânı sağlamamaktadır.

Emekli Fon ve Sağlık Sigortası:

Maddi destek kurumları, Yatırım ortaklığı şirket çalışmaları. Tekelcilik, mali yatırımlar ve fonlar, Emekli veya Sigortalı birey fonları dışında başka bir iş bölümünde yer alan diğer maddi destek projelerine ve Fon yönetimi işlemlerine Kosgeb kredi hizmeti sunmaz. Yapılması gerekli sosyal güvenlik dışında, reasürans ve emekli fonuna kredi imkânı sunmaz.

Eğitim ve Öğretim Alanında :

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, lise. Meslek ve Teknik lise, üniversite için sağlanan hizmet, lise sonrası üniversite puanını tutturamayıp mezuna kalmak, spor ve benzeri branşlar, şoför eğitimi, ve başka alanlarda yapılan öğretim gibi öğretim yanlısı etkinliklerde Kosgeb yardım kredisi sağlamaz.

Ev ve Daire Alım Satımı ve Ev İçi İş Bölümü:

Kişinin üzerine olan ev veya dairenin alımı ve satımında, kira durumunda etkinliğe geçmesi, geçerli bir resmi belge ile olan ev işlemleri, emlakçılık gibi çalışma alanlarına Kosgeb kredi tanımamaktadır. Ev içi çalışmada ise üretim aşamasında kendileri için yaptıkları üretimde, Hane içinde çalışacak temizlikçi gibi işçinin uygulama ve etkinliklerine gibi Hane sektörüne Kosgeb kredi vermemektedir. Sigorta acenteleri de bu sektörün kapsamındadır.

Mesleki:

Sıhhat ve Sosyal Etkinlikler:

Muhasebe ve hukuk iş bölümlerine ait etkinliklerde, belgeleme ve kontrol etkinlikleri ve vergi danışmanlığına kredi imkanı tanınmaz. Bunun dışında Veterinerlik etkinliklerine de Kosgeb kredi vermez.

Tıp, hastane etkinlikleri ve dişçilik etkinliklerinde doktorların yapacağı uygulama etkinlikleri ve diğer insan sıhhatına sunulan işçilikte herhangi bir destekleme hizmeti yapmamaktadır. Hemşire gözetiminde yatağa bağlı bakım hizmetlerinde, zihinsel ve ruhsal hastalık ve uyarıcı madde bağımlılığına için yapılan yatalak hizmet etkinliklerine, bedensel ve belirli bir yaşa geldiği için bazı işleri yapamayan ihtiyarlar için uygulanan yatılı destek uygulamalarına Kosgeb destek kredisi vermez.

Kalınacak Yer İmkânı Bulunmayan Sosyal Uygulamalar:

Fiziksel engeli bulunanlara ve ihtiyar kişilere kalacak yer vermeksizin verilen yardım uygulamalarında, kreş ve benzeri çocuk ile ilgilenme kurumlarının etkinliklerine ve verilecek olan kalınacak yer olmayan etkinliklerde Kosgeb yardım ve kredi desteği vermez.

Eğlence, Sanat ve Spor Uygulamaları:

Uygulamalı gösterim ve insanların eğlenmesi için yapılan sanat, sanatçılık ve yaratıcılık eğitimleri. Atölye ve benzeri işletmelere Kosgeb destek sağlamaz. Spor ile ilgili işletme yerlerine, çocuklar için eğlence alanlarına, dinlenme tesisleri ve benzeri işletmelere Kosgeb kredi ve yardım imkânı sunmaz. Aynı şekilde bar ve benzeri eğlence alanları, sauna ve masaj gibi dinlenme tesislerine de kredi verilmez.