KOSGEB halı yıkama yeri açmak isteyen kişilere finansal destek sağlıyor!

Birçok alanda maddi destekler sağlayan KOSGEB halı yıkamacılık alanında da finansal destek sağlıyor. Maddi kazancı oldukça yüksek olabilen halı yıkamacılık vatandaşların tercih ettiği iş alanlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Eskiden olan insanların kendi halılarını yıkaması halı yıkamacılık şirketleri yerini alması sebebi ile halı yıkamacılar oldukça tercih edilmektedir. Halı yıkamacılar bir evden yaklaşık olarak 100 TL kar elde edebilmektedir. Bu sebeple bir günde ne kadar çok evden halı alınırsa o kadar karlı olacaktır. Öneğin bir günde 4 evin halıları yıkanırsa 400 TL kar edilmektedir.

Nasıl Halı Yıkama İş Yeri Açılır?

İnsanlar genellikle kendi güvendikleri yıkamacıya halılarını vermektedir. Bu sebeple müşteri memnuniyetini sağlayarak müşteriyi bağlamak oldukça önemlidir. Halı yıkamacı açabilmek için ruhsata sahip olmak gerekmektedir. Ruhsat alındıktan sonra halı yıkamacı denetime tabi tutulacaktır. Ayrıca halı yıkamacı açan kişinin vergi levhası edinmesi, belediyeye başvuru yapması ve Esnaf ve Sanatkarlar odasına dahil olması gerekmektedir.

KOSGEB bu alanda yatırım yapmak isteyen kişilere finansal destek sağlamaktadır. Bunun için ilk olarak KOSGEB’in düzenlediği eğitimlere katılmak ardından sınava girerek bu sınavı başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Ardından alınan sertifika ile işletme planı oluşturularak krediye başvuru yapılmalıdır.