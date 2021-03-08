KOSGEB Girişimcilik sınavında ne tarz sorular çıkıyor? KOSGEB Girişimcilik sınavı soru örnekleri

KOSGEB girişimci olmak isteyen kişilere kredi desteği ve hibeler sağlamaktadır. KOSGEB kredi desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin KOSGEB tarafından sunulan girişimcilik derslerine katılması ve sınavından geçmesi gerekmektedir.

32 saat süre boyunca devam eden eğitimlerin ardından 25 soruluk bir test sınava tabi tutulur. Bu sınavda daha çok girişimcilik, girişimcilerin sahip olması gereken özellikler, kredinin nerede ve ne amaçla kullanılacağı, sorun çözümüne yönelik teknikler gibi girişimcilik alanında bazı sorular sorulmaktadır. Sorulara doğru yanıt veren ve eğitimi tamamlanayan kişilere KOSGEB tarafından sertifika verilmektedir ve bu sertifikaya sahip kişiler destekten faydalanabilmektedir.

KOSGEB Mülakat soru önekleri

Şu an çalıştığınız iş nedir?

İlerleyen yıllarda nerede olmayı düşünüyorsunuz?

Girişimci bir kişinin mutlaka sahip olması gereken özellikler nelerdir?

KOSGEB’e daha önce başvurdunuz mu?

Girişimcilik nedir?

Kredi almanız halinde krediyi hangi alanlarda kullanacaksınız? Gibi mülakat soruları ile karşılaşılmaktadır.

KOSGEB uygulamalı girişimcilik sınavında aşağıda yer alan sorulara benzer 25 sorudan oluşan bir testten sorumlu olunmaktadır. KOSGEB girişimcilik sınavı önek soruları aşağıda yer almaktadır.

KOSGEB girişimcilik sınavı soruları

Üzerinizde yapmanız gereken 5 farklı görev olduğunda hangisinden başlarsınız?

A)En kolay görünenden

B)Gözümü en çok korkutandan

C)En kısa sürede bitirebileceklerimden

D)Görevleri, yapabilecek kişileri havale eder ve koordinasyonu yürütürüm

Cevap: D

Kuracağınız işe dair problemler baş gösterdiğinde bu durum, sizi nasıl etkiler?

A)Sorunlarla ve insanlarla mücadele etmeyi severim.

B)Benim işimde problem çıkmaz.

C)Gerekli tedbirleri alır ve bu problemleri ivedilikle çözerim.

D)Mücadelelerden çabuk yorulurum, sinirlerim hemen yıpranır.

Cevap: C

Bundan 10 yıl sonrası için hedefleriniz neler?

A)Uzun dönemli hedeflerim var ama hedeflerime nasıl ulaşacağımı bilmiyorum.

B)Nereye nasıl ulaşacağımı belirledim ama yeni seçeneklere de her zaman kapım açık

C)Hayatımı günlük olarak programlarım.

D)Sadece kısa dönem için hedefler belirledim.

Cevap: B

Lambadan bir cin çıksa ve bu cin, size iş hayatınıza dair bir istek hakkı verse aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?

A)Dolgun bir maaş

B)Özel sekreter ve iyi bir unvan

C)Çok çalışmanıza gerek kalmayan, başkalarını çalıştırabileceğiniz bir iş

D)Kendinizi geliştirip, özgür karar verebileceğiniz bir iş

Cevap: D

Aşağıdakilerden hangisi ile ortak iş yapmayı tercih edersiniz?

A)Sadece parası çok olanla

B)Güvendiğiniz yakın bir arkadaşımla

C)Güvendiğiniz ve işi iyi bilen birisiyle

D)Güvendiğiniz yakın bir akrabanızla

Günümüzde bir girişimcinin taşıması gereken en önemli özellik nedir?

Cevap: C

A)Rekabetçilik

B)Yenilikçilik

C)Liderlik

D)Cesaret

Cevap: B

Eleman istihdam ederken nasıl bir yöntem izlersiniz?

A)İstihdam edeceğim kişileri bizzat kendim seçerim

B)Yöntem önemli değildir, düşük ücretle çalışacak kişileri tercih ederim.

C)Yöntem önemli değildir, tanıdıklar arasından bulmaya çalışırım.

D)Bu işi profesyonellere devrederim.

Cevap: D

İnsan ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisi sizi daha iyi tanımlamaktadır?

A)Asosyal biri değilim lakin insanlara tahammül edemiyorum.

B)Tanıştığım insanlara önyargısız yaklaşır, onları tanımaya çalışırım.

C)Çok az sayıda insanla ilişki içinde olmayı tercih ederim.

D)İnsanlara sonsuz güvenirim.

Cevap: B

Bir davete katıldığınızda nasıl davranırsınız?

A)Davetlere katılmam.

B)Önemli gördüğüm kişilerle tanışma fırsatlarını kovalarım.

C)Topluluklara karışır, konuştukları konuya katılmaya çalışırım.

D)İnsanlara nasıl yaklaşacağımı bilmem.

Cevap: B

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi sahibi olmamak kuracağınız işinizi en az etkiler?

A)Genel muhasebe ve enflasyon muhasebesi

B)İlgili pazara dair bilgi

C)Üretilen ürün veya hizmetle ilgili bilgi

D)Müzakere teknikleri ve müşteri ilişkileri

Cevap: A

Bir ürün ya hizmeti üretmeyi planlarken sizi ne cezbeder?

A)Rekabetin olmaması

B)Riskin olmaması

C)Karlılığının yüksek olması

D)Bildiğiniz bir iş kolunda olması

Cevap: C

Aşağıdakilerden hangisi yapmak istediğiniz işten sizi vazgeçirecek güçtedir?

A)Çok uzun ve yoğun çalışma saatleri

B)Plan ve program yapmak için uzun uzun hazırlıklar yapmak

C)Başarısız olma riski

D)Hiçbirisi

Cevap: D

Birisi yaptığınız işi eleştirdiğinde nasıl davranırsınız?

A)Eleştirileri dinlemem ve bildiğim yoldan devam ederim.

B)Bütün keyfim kaçar ve bu yüzden işi bırakırım.

C)Eleştirileri dinler, üzerinde düşünür, gereğini yaparım.

D)Eleştirilen şeylerin hemen hepsini değiştiririm.

Cevap: C

Bir işin aşağıdaki safhalarından hangisinde kendinizi başarısız görüyorsunuz?

A)Planlama

B)Neticelendirme

C)Uygulama

D)Hiçbiri

Cevap: D

Kurduğunuz bir işte başarısız olsanız ve tüm birikimlerinizi kaybetseniz ne yapardınız?

A)Hatalarımdan ders alır, bir daha hatalarımı tekrarlamayacağım bir başlangıç yaparım.

B)Kendime çalışacağım bir iş arar, bir daha iş kurmaya yeltenmem.

C)Başarısız olma ihtimalim olduğunu düşünmüyorum.

D)Bu felaket karşınızda ne yapacağımı bilmiyorum.

Cevap: A

Yukarıda yer alan sorulara benzer tarzda sorular adaylara yöneltilerek adayların iş alanında davranışları ve girişimcilik alanında bilgileri ölçülmektedir. Sınavdan fazla yanlış yapanlar sınavı geçemezken soruların tamamını doğru cevaplayan kişiler ise sınavı başarı ile tamamlamaktadır.