KOSGEB girişimcilik kursları ne zaman başlıyor? Girişimcilik kursları başvuru adresleri nereler?

Birçok alanda işyeri açmak isteyen girişimcilere destek sağlayan KOSGEB, pandemi sürecine kadar yüz yüze olacak şekilde girişimcilik kursları düzenliyordu. Pandeminin başlamasıyla beraber online eğitime geçen KOSGEB’in kurslarının başlangıç tarihi ve başvuru adreslerinin nereler olduğu birçok insanın merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Peki KOSGEB’in girişimcilik kursları ne zaman başlıyor? Başvuru adresleri nereler?
KOSGEB’in Girişimcilik Kursları Ne Zaman Başlıyor?
Başvuru Adresleri Nereler?
KOSGEB’in girişimcilik kurslarının online olması sebebiyle Türkiye’nin neresinden başvuru yapıldığının bir önemi bulunmuyor. Bu nedenle KOSGEB’in intenet sitesine başvuru yapan ve gerekli şartları sağlayan her girişimci adayı kurslara online olarak katılabiliyor.