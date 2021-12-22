KOSGEB girişimcilik kursları ne zaman başlıyor? Girişimcilik kursları başvuru adresleri nereler?

Birçok alanda işyeri açmak isteyen girişimcilere destek sağlayan KOSGEB, pandemi sürecine kadar yüz yüze olacak şekilde girişimcilik kursları düzenliyordu. Pandeminin başlamasıyla beraber online eğitime geçen KOSGEB’in kurslarının başlangıç tarihi ve başvuru adreslerinin nereler olduğu birçok insanın merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Peki KOSGEB’in girişimcilik kursları ne zaman başlıyor? Başvuru adresleri nereler?

KOSGEB’in Girişimcilik Kursları Ne Zaman Başlıyor?

Başvuru Adresleri Nereler?

KOSGEB’in ücretsiz bir şekilde girişimci adaylarına sağlamış olduğu girişimcilik kurslarının Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Kursları tamamlayıp girişimcilik sertifikası almaya hak kazananlar kişilere 65 bin TL-370 bin TL arasında hibe desteği veriliyor.

KOSGEB’in girişimcilik kurslarının online olması sebebiyle Türkiye’nin neresinden başvuru yapıldığının bir önemi bulunmuyor. Bu nedenle KOSGEB’in intenet sitesine başvuru yapan ve gerekli şartları sağlayan her girişimci adayı kurslara online olarak katılabiliyor.