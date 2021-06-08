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KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınmaktadır?

KOSGEB, 18 yaşından büyük herkese girişimcilik eğitimini ücretsiz olarak sunmaktadır. Girişimcilik eğitimi alarak KOSGEB'in sağladığı hibelerden ve desteklerden yararlanabilirsiniz. Vatandaşlar, KOSGEB girişimcilik belgesini nasıl alacağını merak etmektedir. KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınır? Bu haberimizde KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimi ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte KOSGEB girişimcilik eğitimi detayları...

08 Haziran 2021 Salı 22:00
KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınmaktadır?
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KOSGEB tarafından girişimci olmak isteyen 18 yaşından büyük kişilere girişimcilik kursları ücretsiz olarak verilmektedir. E-devlet üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirsiniz. Uzaktan eğitim yoluyla eğitim verilmektedir.

KOSGEB eğitim kursları

KOSGEB tarafından hibe desteği almak için ilk olarak uygulamalı girişimcilik kurslarını almak gerekmektedir.  KOSGEB’in sunmuş olduğu  uygulamalı girişimcilik kurslarından yararlanmak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. Kurs içerisinde tüm videolar izlenmeli ve kurs sonundaki sınavlar tamamlanmalıdır. Sınavların ardından insanlara sertifika verilmektedir.

Kurslara katılım göstermeyen ve sertifika almamış kişiler KOSGEB’in desteklerinden yararlanamamaktadır. Girişimcilik eğitimi kapsamında şu eğitimler verilmektedir;

Bölüm 1: Girşimcilikte temel kavramlar

Bölüm 2: Girişim Fırsatlarını görme ve fikir yaratma/ geliştirme (İş fikirlenn bulunması, bulanan iş fikirlerinin geliştrilmesi ve iş planı oluşturma öğrenilmesi

Bölüm3: Yapılabilirlik analiz

Bölüm 4: İş modeller müşteriler, değer önerileri ve gelir

 Bölüm 5: Yönetim ve Pazarlama Planlanması üzerine

Bölüm 6: Hukuki altyapı

Bölüm 7: Girişimin etik temelleri

Bölüm 8: Pazarlama ilkeleri ve yönetim gibi bölümlerden oluşan toplam 16 modülden oluşmaktadır.

Girişimcilik eğitim başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/kosgeb-uygulamal-giriimcilik-eitimi-bavurusu-2727

Bu eğitimden yararlanmak için ilk olarak e-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Sağ üst köşede yer alan YENİ BAŞVURU butonuna tıklayınız. Sistem sayfasına yönlendirecektir.

Açılan pencereden UZAKTAN EĞİTİM altında BAŞVUR butonuna tıklayınız.

Katılmak istedğiniz eğitim seçmek için üst menüden Tüm Eğitimler’ e ya da Eğitim Kategorisi altındaki başlıklara tıklayabilirsiniz

Burada sayfanın altına indiğinizde sizleri ÖNE ÇIKAN EĞİTİMLER adında bir yer karşılayacak.Kategoriler altında almak istediğniz eğitimi seçmek için üzerine tıklayın.

KOSGEB desteklenen sektörler içinde Üretme dayalı işletme içinse İleri Girişimcilik Eğitim, KOSGEB desteklenen sektörler içinde yer alan bir ticarethane ise Geleneksel Girişimcilik Eğitmi  almanız gerekmektedir.

Hangi eğitimi almaya karar verdiyseniz ” Eğitime Başla ” butonuna basınız.

Geleneksel Girişimcilik Eğitimine başlayabilmek için kendinizi derse kayıt edebilirsiniz.

Karşınıza 10 tane eğitim videosu çıkacak. Bu eğitim videolarını izledikten sonra size  sistem 10 sorudan oluşan bir test sunacak.

Tüm etkinlikleri tamamladığınızda sertifika alacaksınız.

Tümü tamamlandıktan sonra eğitim sertifikanızın çıktısını alabilirsiniz.

Tüm videoları izleyp testleri tamamladıktan sonra karşınıza çıkan  SERTİFİKA TALEP ET butonu sayesinde girişimcilik belgenizin çıktısını alabileceksiniz.

e-Devlet şifresyle KOSGEB e- hizmetler sayfasına giriş yaptıktan sonra ”Uygulamalı Girişimcilik Eğitim” altında yer alan ”Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Katılım” belgesini tıklayarak belgenizin çıktısını alabilirsiniz.

KOSGEB eğitim anlayışı

Kosgeb, girişimcinin çalışma projesini açıkladığı iş planına özel önem verir ve kurs için iş planının oluşturulması hakkında ayrıntılı bilgi sağlar, böylece kursun bir iş planı oluşturmayı öğrenmesi daha kolay olur. Kursa katılmayanlara iş planı hazırlama niyetinde olmayanlar, Kosgeb yetkililerine tanıtıldıktan sonra kursta öğretilen bilgilere göre çalışma planının dayandığı kurs müdürüne özel bir özen gösterilecektir. Kurslara katılın. Bu nedenle, kursiyerlerin her konuda ihtiyaçlarını tam olarak karşılaması, katılımcıların açısından bir avantajdır.

Tüm eğitimleri aldıktan sonra, Kosgeb hibelerinden yararlanmak isteyenler için çok faydalı olacaktır çünkü girişimci sertifikasına sahipler ve işlerini kendilerinden daha güvenli açmalarına yardımcı olmaktadır ve işlerini yürütecek bir şirket kurmalarına yardımcı olmaktadır.. Tüm bu konularda Kosgeb uzmanlarının sunduğu, kapsamlı destek alabileceğiniz bir kursu almalı ve başarılı bir Girşimci sertifikası almalısınız. Katılımcı sertifikası almaya hak kazanan katılımcılar, kursun tamamının ardından bir ay içinde özel bir tören düzenleyecek ve Kosgeb tarafından sağlanan tüm destek teşvikleri için başvurabilecek. Kısaca tekrarlamak gerekirse; 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tarımla uğraştığı ve sigorta ödemesini gerçekleştirdiği sürece Kosgeb girişimcilik kursuna katılabilir.

Daha önce Kosgeb kurslarına katılmış olanlar ile terörizm ve utanç verici suçlar işleyenler kabul edilmeyecek. Ayrıca memurlar kurslara katılabilir ancak memur oldukları sürece kendilerine yer açamayacaklardır. Öte yandan, yukarıdaki şartları yerine getirerek sertifika almaya hak kazanan bir dersin sertifikası ömür boyu geçerlidir ve ondan kredi ve ek kredi alma fırsatından yararlandıkları sürece başvuru yapabilirler.


Son Güncelleme: 08.06.2021 22:00
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