KOSGEB genç girişimci desteği nedir? Genç girişimci desteği nasıl alınır?

KOSGEB gençlere ve kadınlara yönelik girişim desteğini bu yılda sürdürmekte kararlı. İşini kurmak isteyen veya mevcut işini geliştirmek, büyükmek isteyen genç ve kadın çalışanlara destek sunmaya devam ediyor.

Üniversite'den yeni mezun olan onlarca genç ve evde canı sıkılan ama bir yandan da iş sahibi olarak gelir kapısı açmayı düşünen kadınlara kolaylık sağlıyor.

Öncelikle gençlerin 18 ila 29 yaş arası olma şartı var. Bu şekilde KOSGEB'den yararlanabiliyorlar.

KOGEB'den faydalanabilmek için ticari amaçla ülke ekonomisine katkıda sağlamak, işini genişletmek, iş kurmak gibi durumlarla KOSGEB'in sunduğu destekten yararlanmak kurulun onaylamasıyla oluyor.

70 BİN ve 370 BİN aralığında destek sağlayan KOSGEB'in 2021'de belirlemiş olduğu rakamlar bunlardır.

18 yaşını doldurup 30 yaştan gün almamak gereklidir, 70 BİN destek için.

Bunun yanında genç adaylara düşük faizli kredi olanağı da sunmaktadır. Aynı zamanda genç girişimcileri vergiden de muaf tutarak olanak sağlıyor. Böylelikle, KOSGEB desteği daha cazip hale geliyor.

Tasarladıkları iş planını, KOSGEB'den alacakları 32 saatlik ders sonucunda kurula sunmaları ve neicesinin olumlu sonuçlanması lazımdır.

29 yaşında ve 29 yaş altı gençlerin 3 vergi zamanı, gelirlerinin 75 BİN TL altında olanlar için vergi vermiyorlar.

Elde ettikleri gelir 75 BİN TL üzeri için vergi vermeleri gerekmektedir.

Vergi muaflığından faydalanmanın şartları şunlardır;

Yeni ve ilk kez iş kurma,

Ortaklık veya şirket usulü olmadan işletme kurmak,

İşin başında kendisinin olması gerekiyor, herhangi biri ya da aileden birileri olmamalı, işi bizzat kendi yapmalıdır,

Önceden açılmış işletme sahibinin üçüncü dereceye kadar yakınını olmamak,

İşi açtığından itibaren 10 gün içinde vergi bildirimi yapmak zorundadır.

Bu yaş aralığında olanlar, KOSGEB'in vermiş olduğu eğitime katılmasalar bile şartları taşıdıkları taktirde yararlanma durumları olabilir. Vergi desteğinden faydalanmak için KOSGEB şart değil.

Genç Girişimci Destek Başvuru Şartları;

Verilen ödemeye, yeni girişimci desteği olarak başvuru yapabilirler,

32 saatlik eğitim ardından başarıyla bitirmek,

Sınavları başarıyla vermek ve belgelendirmek,

Sunulan taslak projenin, kurul tarafından onayını almak,

​Önceden herhangi bir destek almamak,

Son 1 sene içinde kurulmalı,

Şahsi gayretiyle açmak, yardım almadan,

​Ortaklık gibi bir durum varsa yüzde 50 payı olmalı,

KOSGEB kayıtlı olmak ,

Sunulan beyanları gerçeğe aykırı olmadan doldurmak ve her bilgiyi güncel tutmak,

​Daha önceden sigorta başlangıcı olmaması gerekiyor,

Nerede ikamet ediyorsa oranın vergi dairesine başvuru yaparak Kazanç İstisnası formunu almalıdır( bu belgeyi edinenler 3 dönem vergi muafiyetinden de faydalanırlar)

Yapacağınız işe güvenip, getiri sağlayacağından eminseniz, işiniz için gerekli alet, araç gibi eşyaları KOSGEB'in sunacağı hibeden alabilirsiniz.

Yapacağınız her aşamayı kaydetmek ve belgelendirmek şartıyla 70 BİN TL alıyorsunuz.

Kendi birikiminizle bu yola başlamanız gerekiyor. Sonra ihtiyaçlar için hibeden faydalanabilirsiniz.

32 saatlik eğitimi unutmamak lazım.

Genç Girişimci KOSGEB Desteği;

KOSGEB kayıt olmak ve başvuru formunu doldurmak gereklidir.

E-devlet üzerinden yeni girişimciyi seçerek,

Başvuru formunu doldurmak yeterlidir.

Yeni girişimci desteğine başvurduğunuzda başvurunuz, öncelikle KOSGEB tarafından değerlendiriliyor.

Değerlendirme sonrasında size site üzerinden olumlu ya da olumsuz cevap gönderiliyor.

Olumlu cevap almanız halinde yine e-devlet üzerinden başvuru taahhütnamenizi yollamanız gerekiyor.

GENÇ GİRİŞİMCİNİN BAĞKUR DESTEĞİ;

KOSGEB sayesinde vergiden muaf olmanın yanında Bağ-kur desteğinden de yararlabilirsiniz.

Genç girişimcilerin bağ*kur desteğinden yararlanmaları için 1 sene boyunca primleri Hazine tarafından ödenir. 1 sen eboyunca sağlık hizmetide alabilirler.

İşi yürümezse veya değiştirilmesi durumunda Bağ-kur'da sonlanıyor.

Bu durumda ilk defa sigorta, kendi işini üstlenen genç için geçerlidir.

Desteği almak isteyenler illerinde bulunan SGK ya bildirmeleri lazımdır.