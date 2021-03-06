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KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor

Türkiye’nin en büyük destek kuruluşu KOSGEB, birçok alanda hibe verdiği gibi gençlere de hibe veriyor. KOSGEB gençlere 30.000 TL Çiftçi hibesi ile alakalı detaylar belli oldu.

06 Mart 2021 Cumartesi 13:15
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
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Türkiye’nin en büyük destekleme kuruluşlarından birisi olan KOSGEB, gençlere de birçok destek veriyor. Gençler 30.000 TL Çiftçi hibesi veren KOSGEB, bu İBB başvuruları başlatıyor. Başvurular iki aşamadan oluşacak ve beş gün içerisinde başlayacak. Buna göre intenet sayfası üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Bulunduğunuz il veya ilçedeki orman müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz.

Resmi gazetede yayınlanacak olan tebliğe göre genç çiftçi hibe projesi ne başvuru yapabilecek olanlar bu tebliğe göre belirlenecektir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmanız gerekiyor. Okuma yazmanız olması gerekiyor. En az 18 yaşında olmanız gerekiyor ve 41 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Herhangi bir iş yerinde ücretli olarak çalışmıyor olmak gerekiyor. Örgün eğitim almamak gerekiyor. Vergi mükellefi olan bir esnaf olmamanız gerekiyor.

En az 50 tane küçükbaş hayvan en az 15 tane büyükbaş hayvanınız olmaması gerekiyor. 50 tane arı kovanınız olmaması gerek bu projenin amacı köylerdeki nüfus arttırarak köylerdeki tarım verimliliğini artırmaktır.

Yukarıda bahsedilen tüm şartları taşıyan her Türk Vatandaşı bu iyi beye başvuru yapabilir. Gerekli belgeleri tamamlayarak bulundukları yerdeki tarım ve orman Bakanlığı’na bağlı Müdürlüklere giderek şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir.

Genç Çiftçi Projesinden yararlanmak için bulunduğunuz yerdeki tarım orman Bakanlığı’na bağlı temsilciliklere gitmeniz gerekiyor. Gerekli şartları taşımanız halinde ve gerekli belgeleri toparlamanız halinde başvuru yapabilirsiniz. Öncelikle resmi adresinden kayıt oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında gerekli işlemleri tamamladıktan sonra kişisel olarak giderek tarım ve orman bakanlığı müdürlüklerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Buna göre çiftçilik bilgileriniz, proje bilgileriniz, gider kalemleriniz, arazi ve işletme bilgileriniz ve teslim Etmeniz gereken diğer evraklarla birlikte gerekli yerlere başvuru yapabilirsiniz.

Ak Parti hükümeti geçtiğimiz günlerde milli tarım projelerini açıklamıştı. Bu projeler yüklü miktarda hibe desteği verilecek. Bu programdan birçok çiftçi yararlanabilecek. Havza bazlı üretime destek veriliyor. Gübre ve mazot desteği veriliyor. Sulama alanları genişletiliyor. Mera hayvancılığı yapmak isteyenlere düzenleme şartı ile arazi kiralanmaktadır. Bir yıl içerisinde Çiftçiler iki defa destek alabiliyor. Genç çiftçilere ise 30 bin liraya kadar hibe verilecek.

Milli tarım projeleri sayesinde genç Çiftçiler devlet desteklerinden yararlanıyor. Ayrıca bu desteklerin bir kısmı hibe şeklinde veriliyor. Bu sayede hem ülke tarımı kalkmıyor, hem de bölgesel ekonomik ayağa kalkmış oluyor. Eğer gerekli şartları taşıyorsanız sizlerde genç Çiftçi Projesi‘ne başvuru yapabilirsiniz. Genç Çiftçi Projesi ile küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa, arıcılığa, ipek böceğine, tavuk çiftliğine, fidan yetiştiriciliğine, Meyve bahçelerine, kültür mantarına, seracılık, aromatik bitki üretimine, organik ve coğrafi işaretli tarım uygulamalarına, coğrafi işareti gıda üretimine destekler verilmektedir.

Çiftçi desteklerine başvurmak isteyen vatandaşlarımız kimlik belgesi fotokopisini almaları gerekir. Kendisine ait ve varsa eşine ait sigortalı olarak çalışmadığını gösteren belge olması gerekir. Başvuru dilekçesi olması gerekir. Projenin tanıtım formunun olması gerekir. Taahhütname evrakının imzalı olması gerekir. Diploması ve okuryazar olduğuna dair bir belgesi olmasına gerekir.

Gerekli şartları taşıyan ve bu evrakları tamamlayan bütün Türkiye cumhuriyeti vatandaşları genç Çiftçi Projesi’ne başvuru yapabilirler. Eğer şehirde yaşarken köye yerleşecek olan kişi varsa bu kişiler bir an önce ikametlerini köye taşımaları gerekiyor. Nüfus müdürlüğüne giderek ikamet belgesi alabilirsiniz.

Bu projeler sayesinde ülkemizde binlerce insan ekmek yemektedir. Bu projeler KOSGEB bünyesinde gençlerimiz de dahil olmak üzere toplumumuzun her kesimi mutlu olmaktadır. Birçok genç çiftçimiz bu sayede meslek sahibi olmuştur. Aynı zamanda köy nüfusları da artmıştır. Köylere yerleşenlerin sayısı bu projeler kapsamında iyice yükselmiştir. Sizler de doğal bir hayat yaşayarak büyük paralar kazanmak istiyorsanız bu projelerden yararlanabilirsiniz. Gerçekten büyük yatırımlar yapılmaktadır. Genç çiftçi projesine yapılan destekler 2021 yılında ödenecek. Bu projeye başvurabilmek için ilk başta resmi intenet adresi üzerinden ön kayıt oluşturmanız gerekiyor. Bu ön başvurunun ardından gerekli evrakları bir araya getirerek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il müdürlüklerine giderek bireysel başvurunuzu gerçekleştirerek başvuru sürecinizi tamamlanış olursunuz.



Son Güncelleme: 06.03.2021 13:15
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Anahtar Kelimeler:
Genç çiftçiKosgeb
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