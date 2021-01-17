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KOSGEB Esnaf Destek Ocak 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler

Gündemde dikkat çeken KOSGEB Esnaf Destek Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı KOSGEB Esnaf Destek Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler haberini 17.01.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 17:02
KOSGEB Esnaf Destek Ocak 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
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KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:02
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