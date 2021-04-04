İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

KOSGEB Esnaf Destek Nisan 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler

Basının ve okurların dikkatini çeken KOSGEB Esnaf Destek Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 04.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 02:43
KOSGEB Esnaf Destek Nisan 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 02:43
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları

Popüler Haberler

İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 4 Nisan 2021 Pazar geri ödeme tablosu
KOSGEB Esnaf Destek Nisan 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
Engelli vatandaşlara devletin sağladığı maddi yardımlar nelerdir? Engellilere devletten 11 maddi yardım
Yedek subay nasıl olunur, yedek subay olma şartları nelerdir? Yedek subay başvuruları
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Pazar Nisan
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 4 Nisan 2021
Hırdavat malzemeleri bayilik veren firmalar
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Nisan 4 Pazar
Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
2021 Ramo bitiyor mu? Ramo final tarihi belli oldu mu? Ramo finalde neler olacak?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? BJK - FB derbisi VAR hakemi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
2021 Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
Kanal D canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Diş ipinin önemi nedir, diş ipi nasıl kullanılır?
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 engelli raporu sorgulama tc ile
Altın ne kadar oldu? 4 Nisan 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 4 Nisan 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.