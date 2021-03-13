KOSGEB engelli hibe destekleri nelerdir? KOSGEB engelliler için sağladığı kredi ve hibeler 2021

KOSGEB engelli vatandaşların da sosyal hayata adapte olmasını kolaylaştırmak ve iş kurmalarına destek vermek adına engellilere hibe desteği vermektedir.

Özellikle Ziraat Bankası ile ortak olarak yürütülen proje kapsamında iş kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe ve faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

Engelli hibe desteği başvurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşlar hibe destek başvuruların artık e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceğini duyurmuştu. Engelli vatandaşlara 65 bin TL’ye kadar hibe desteği veriliyor. Söz konusu başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Engelli kredisi veren bankalar

Engelli vatandaşlara kredi veren bankaların başında Ziraat Bankası gelmektedir. Ziraat Bankası Engelsiz Destek Kredisi adıyla başlatılan proje kapsamında 60 aya kadar vade imkanıyla engelli vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik belgesi ile engelli destek kredilerine başvuru yapılmaktadır. Başvurularda banka yetkilisi kredinin detayları hakkında gerekli bilgiyi paylaşmaktadır. Kredi faiz oranı kişiye göre değişkenlik gösterse de Ziraat Bankası düşük faiz oranı uygulamaktadır.

KOSGEB engelli destekleri

KOSGEB girişimcilik eğitimlerine katılan vatandaşlara eğitim sonunda girişimcilik belgesi vermektedir. Girişimcilik belgesi olan kişiler iş kurmak için bu belgeyle KOSGEB’e başvurabilir ve hibe desteği isteyebilir. Engelli vatandaşlar da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak belgeyi alabiliyor. Ayrıca eğitimler artık pandemi nedeniyle online olarak yapılmaktadır. Eğitimlere katılım e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.