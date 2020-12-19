Kosgeb Eğitim Desteği nedir? Eğitim Desteğine başvuru şartları nelerdir?

Kosgeb Eğitim Desteği Nedir? Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB’in özellikle gelişimini artırmak için çabalayan işletmeler tarafından tercih edilen EĞİTİM DESTEĞİ; işletmede görev yapan işçilerin ihtiyaçları dahilinde eğitim alabilme ve iş alanında performanslarını artırabilmelerine olanak sağlıyor.

Sadece işletmelere değil görevli kişilere de fayda sağlayan destek; nitelikli personellerin yetişmesini sağlıyor.

Personel ve uzman olmanın günümüzde bu kadar önemli oluşu sebebiyle iyi eğitim almış olmak her alanda fark yaratıyor.

Kosgeb Eğitim Desteği Nedir? Nasıl Alınır?

Geçmişte GENEL DESTEK PROGRAMI kapsamında bulunan, işletme geliştirme destek programının yürürlüğe girmesiyle ve ayrıca genel destek programının da yürürlükten kaldırılmasıyla İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA dahil olan KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİ, hem iş sahiplerinin hem de görevlilerin iş hayatlarına dair, bilgi ve becerilerini ve bazı vasıflarını iyileştirip geliştirmeyi hedef alıyor.

Üniversiteler ve bu üniversitelere bağlı bulunan birimler veya eğitim hizmeti verme amacıyla kurulmuş kurumlar tarafından eğitim verilmektedir. Bu eğitimler, mesleki ve teknik eğitim, bilgisayar ve bilgi teknolojileri vb. gibi farklı alanlarda birçok eğitimi kapsıyor.

KOSGEB tarafından KOBİ işletme sahipleri, ortaklara ve işçilere sunulan bu fırsat; işletmelerin eğitim ihtiyaçlarını giderebilmelerine katkı sağlıyor.

Kosgeb Eğitim Desteği Kapsamı:

Destek kapsamındaki unsurlar kısaca şöyledir:

Genel yönetim, üretim ve pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, mali işler ve finansman yönetimi

Bilgisayar ve bilgi teknolojileri, güncel teknik ve teknolojiler

Mesleki ve teknik eğitim

Ürün belgelendirme ve çevre

Dış ticaret ve uluslararası mevzuat

Enerji teknolojileri

KOSGEB eğitim desteği kapsamında bulunmaktadır.

Ayrıca yabancı dil alanında eğitimler, yüksek lisans, doktora, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, TS-ISO 9000, EN17025, TS-ISO 22000 vb. belgeleri almaya dair ve dil öğrenmeye odaklanan eğitimler; KOSGEB tarafınca desteklenmemektedir.

Kosgeb Eğitim Hizmeti Verebilen Kuruluşlar

Eğitim desteği kapsamı içindeki eğitimler aşağıdaki kuruluşlardan alınabilmektedir:

Üniversiteler

Üniversiteler tarafınca kobilere eğitim sağlamak amacıyla kurulmuş birimler

Mevzuatlarında eğitim verebilecekleri belirtilmiş kamu kurum ve kuruluşlar

5580 sayılı özel eğitim kurumları kanununda belirtilmiş, kurum açmaya izni bulunan, program onayı bulunan kuruluşlar ve kurumlar

Türk Akreditasyon kurumunca herhangi bir konuya ilişkin akredite edilen belgelendirme kuruluşları

KOSGEB eğitimlerini verebilmektedir. Eğitim almak isteyen bireyler, eğitim vermekle yükümlü yerlere başvuruda bulunabilirler.

Kosgeb Eğitim Desteği Başvurusu İçin Gereken Şartlar

18 yaşın üstünde olmak

TC vatandaşı olmak

Kobi olmak

KOSGEB veritabanına kayıtlı olmak

KOSGEB kobi beyannamesinin onaylanmış olması

KOSGEB işletme geliştirme destek programına başvurmuş olmak

KOSGEB işletme geliştirme destek programı başvuru formunu hizmet merkezine iletmiş olmak

Özet olarak KOSGEB veritabanına kayıtlı olarak KOBİ olarak KOSGEB tarafınca son 1 sene içinde onaylanmış olmanız gerekmektedir.

Kosgeb Eğitim Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Destek almak istiyorsanız KOSGEB tarafından destek sağlanan sektörlerde yer almalı ve KOBİ olmalısınız.

Eğer kobiyseniz, öncelikle KOSGEB veritabanına kayıt işlemlerini bitirmelisiniz

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programına başvuruda bulunmalısınız

KOSGEB başvuru sayfasındaki linkten temin ettiğiniz formunuzu hizmet merkezine iletiniz

Başvurunuzun sonucu size yazılı olarak iletilecektir

Kosgeb Eğitim Desteği Miktarı

2 sene boyunca faydalanabileceğiniz destekten birden fazla kişi yararlanabilir. Eğitim alacak kişiler işletme sahibi veya sigortalı çalışan olmak zorundadırlar. İşletmeden faydalanacak birey sayısında üst sınır yoktur.

Her eğitim ve her konu için KOSGEB en fazla 2500 TL destek sağlıyor.

Aynı eğitim ve konu tekrar alınmak istenirse bu destek en fazla 7500 TL olacaktır.

Farklı eğitimler dahil 20.000 TL olan üst limit 2 sene boyunca fayda sağlıyor.

% 60 oranında olan destek, KOSGEB tarafınca düzenlenen eğitimler olduğunda ise %100 ‘ e çıkabilmektedir.

ÖDEME TALEBİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR:

KOSGEB eğitimi sonrası ödeme talebinde bulunabilmeniz mümkündür.

Bu aşamada bazı evraklar gerekmektedir. Bu evraklar:

Katılım ve başarı belgesi, vb. eğitim sağlayan kurumlar tarafından verilen belge ya da sertifikalar

Eğitim kurumu tarafından işletme adına eğitim hizmet bedeli karşılığı olarak verilen fatura ya da fatura görevi gören belgeler

Faturanın işletme tarafınca ödendiğini kanıtlayan banka dekontu

Eğitime katılan personellere ait olan işletme SGK sigortalı hizmet listesi

İşletmenin SGK BORCU YOKTUR yazan yazıcı çıktısı

5580 sayılı kanunca eğitim veren kuruma ait özel eğitim kuruluşu açmak için gerekli izin belgesi ( şayet eğitim kurumu, özel eğitim kuruluşu vasfına sahipse )

Elektronik ortamda düzenlenebilecek eğitim programları

Başkanlık tarafından düzenlenmekte olan eğitimler, KOSGEB veritabanına kayıtlı olan işletmelere e-eğitim olarak da verilebilmektedir.

Bu programlar, işletmelere eğitim başlangıcından daha önce duyurulmaktadır.

İşletmeler bu sayede eğitimlere katılırken para ödemiyorlar.

Kosgeb Eğitim Tarihleri 2021

2021 senesinde ayda ortalama 2 kere yapılması planlar dahilindedir. Eğitim tarihlerini resmi siteden il ve ilçelere göre güncel olarak takip edebilirsiniz.

Kosgeb Eğitimi Ne Kadar Sürüyor

Eğitimler ortalama 3-4 gün sürmekte olup eğitim kursu güncelleme ile 32 saat olmuştur.