İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...
Çorum'da tırnakçılık yapan kadınlar yakalanınca sokak ortasında soyundu
Son Dakika
Çorum'da tırnakçılık yapan kadınlar yakalanınca...

Kosgeb Eğitim Desteği nedir? Eğitim Desteğine başvuru şartları nelerdir?

KOSGEB eğitim desteği almak için hangi şartları sağlamak gerekir? İş sahiplerinin ve personellerin bilgi ve beceri alanlarında kendilerini geliştirmek için eğitim destekleri verilmektedir.

19 Aralık 2020 Cumartesi 23:05
Kosgeb Eğitim Desteği nedir? Eğitim Desteğine başvuru şartları nelerdir?
Takip Et:

Kosgeb Eğitim Desteği Nedir? Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB’in özellikle gelişimini artırmak için çabalayan işletmeler tarafından tercih edilen EĞİTİM DESTEĞİ; işletmede görev yapan işçilerin ihtiyaçları dahilinde eğitim alabilme ve iş alanında performanslarını artırabilmelerine olanak sağlıyor.

Sadece işletmelere değil görevli kişilere de fayda sağlayan destek; nitelikli personellerin yetişmesini sağlıyor.

Personel ve uzman olmanın günümüzde bu kadar önemli oluşu sebebiyle iyi eğitim almış olmak her alanda fark yaratıyor.

Kosgeb Eğitim Desteği Nedir? Nasıl Alınır?

Geçmişte GENEL DESTEK PROGRAMI kapsamında bulunan, işletme geliştirme destek programının yürürlüğe girmesiyle ve ayrıca genel destek programının da yürürlükten kaldırılmasıyla İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA dahil olan KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİ, hem iş sahiplerinin hem de görevlilerin iş hayatlarına dair, bilgi ve becerilerini ve bazı vasıflarını iyileştirip geliştirmeyi hedef alıyor.

Üniversiteler ve bu üniversitelere bağlı bulunan birimler veya eğitim hizmeti verme amacıyla kurulmuş kurumlar tarafından eğitim verilmektedir. Bu eğitimler, mesleki ve teknik eğitim, bilgisayar ve bilgi teknolojileri vb. gibi farklı alanlarda birçok eğitimi kapsıyor.

KOSGEB tarafından KOBİ işletme sahipleri, ortaklara ve işçilere sunulan bu fırsat; işletmelerin eğitim ihtiyaçlarını giderebilmelerine katkı sağlıyor.

Kosgeb Eğitim Desteği Kapsamı:

Destek kapsamındaki unsurlar kısaca şöyledir:

  • Genel yönetim, üretim ve pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, mali işler ve finansman yönetimi
  • Bilgisayar ve bilgi teknolojileri, güncel teknik ve teknolojiler
  • Mesleki ve teknik eğitim
  • Ürün belgelendirme ve çevre
  • Dış ticaret ve uluslararası mevzuat
  • Enerji teknolojileri

KOSGEB eğitim desteği kapsamında bulunmaktadır.            

Ayrıca yabancı dil alanında eğitimler, yüksek lisans, doktora, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, TS-ISO 9000, EN17025, TS-ISO 22000 vb. belgeleri almaya dair ve dil öğrenmeye odaklanan eğitimler; KOSGEB tarafınca desteklenmemektedir.

Kosgeb Eğitim Hizmeti Verebilen Kuruluşlar

Eğitim desteği kapsamı içindeki eğitimler aşağıdaki kuruluşlardan alınabilmektedir:

  • Üniversiteler
  • Üniversiteler tarafınca kobilere eğitim sağlamak amacıyla kurulmuş birimler
  • Mevzuatlarında eğitim verebilecekleri belirtilmiş kamu kurum ve kuruluşlar
  • 5580 sayılı özel eğitim kurumları kanununda belirtilmiş, kurum açmaya izni bulunan, program onayı bulunan kuruluşlar ve kurumlar
  • Türk Akreditasyon kurumunca herhangi bir konuya ilişkin akredite edilen belgelendirme kuruluşları

KOSGEB eğitimlerini verebilmektedir. Eğitim almak isteyen bireyler, eğitim vermekle yükümlü yerlere başvuruda bulunabilirler.

Kosgeb Eğitim Desteği Başvurusu İçin Gereken Şartlar

  • 18 yaşın üstünde olmak
  • TC vatandaşı olmak
  • Kobi olmak
  • KOSGEB veritabanına kayıtlı olmak
  • KOSGEB kobi beyannamesinin onaylanmış olması
  • KOSGEB işletme geliştirme destek programına başvurmuş olmak
  • KOSGEB işletme geliştirme destek programı başvuru formunu hizmet merkezine iletmiş olmak

Özet olarak KOSGEB veritabanına kayıtlı olarak KOBİ olarak KOSGEB tarafınca son 1 sene içinde onaylanmış olmanız gerekmektedir.

Kosgeb Eğitim Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

  • Destek almak istiyorsanız KOSGEB tarafından destek sağlanan sektörlerde yer almalı ve KOBİ olmalısınız.
  • Eğer kobiyseniz, öncelikle KOSGEB veritabanına kayıt işlemlerini bitirmelisiniz
  • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programına başvuruda bulunmalısınız
  • KOSGEB başvuru sayfasındaki linkten temin ettiğiniz formunuzu hizmet merkezine iletiniz
  • Başvurunuzun sonucu size yazılı olarak iletilecektir

Kosgeb Eğitim Desteği Miktarı

2 sene boyunca faydalanabileceğiniz destekten birden fazla kişi yararlanabilir. Eğitim alacak kişiler işletme sahibi veya sigortalı çalışan olmak zorundadırlar. İşletmeden faydalanacak birey sayısında üst sınır yoktur.

Her eğitim ve her konu için KOSGEB en fazla 2500 TL destek sağlıyor.

Aynı eğitim ve konu tekrar alınmak istenirse bu destek en fazla 7500 TL olacaktır.

Farklı eğitimler dahil 20.000 TL olan üst limit 2 sene boyunca fayda sağlıyor.

% 60 oranında olan destek, KOSGEB tarafınca düzenlenen eğitimler olduğunda ise %100 ‘ e çıkabilmektedir.

ÖDEME TALEBİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR:

KOSGEB eğitimi sonrası ödeme talebinde bulunabilmeniz mümkündür.

Bu aşamada bazı evraklar gerekmektedir. Bu evraklar:

  • Katılım ve başarı belgesi, vb. eğitim sağlayan kurumlar tarafından verilen belge ya da sertifikalar
  • Eğitim kurumu tarafından işletme adına eğitim hizmet bedeli karşılığı olarak verilen fatura ya da fatura görevi gören belgeler
  • Faturanın işletme tarafınca ödendiğini kanıtlayan banka dekontu
  • Eğitime katılan personellere ait olan işletme SGK sigortalı hizmet listesi
  • İşletmenin SGK BORCU YOKTUR yazan yazıcı çıktısı
  • 5580 sayılı kanunca eğitim veren kuruma ait özel eğitim kuruluşu açmak için gerekli izin belgesi ( şayet eğitim kurumu, özel eğitim kuruluşu vasfına sahipse )

Elektronik ortamda düzenlenebilecek eğitim programları

Başkanlık tarafından düzenlenmekte olan eğitimler, KOSGEB veritabanına kayıtlı olan işletmelere e-eğitim olarak da verilebilmektedir.

Bu programlar, işletmelere eğitim başlangıcından daha önce duyurulmaktadır.

İşletmeler bu sayede eğitimlere katılırken para ödemiyorlar.

Kosgeb Eğitim Tarihleri 2021

2021 senesinde ayda ortalama 2 kere yapılması planlar dahilindedir. Eğitim tarihlerini resmi siteden il ve ilçelere göre güncel olarak takip edebilirsiniz.

Kosgeb Eğitimi Ne Kadar Sürüyor

Eğitimler ortalama 3-4 gün sürmekte olup eğitim kursu güncelleme ile 32 saat olmuştur.  

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 23:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KosgebEğitim Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde güncel faiz oranları ne oldu? 18 Aralık 2020 Cuma banka banka güncel konut kredisi faiz oranları
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde güncel faiz oranları ne oldu? 18 Aralık 2020 Cuma banka banka güncel konut kredisi faiz oranları

Popüler Haberler

Kosgeb Eğitim Desteği nedir? Eğitim Desteğine başvuru şartları nelerdir?
Bitcoin nerden nasıl alınır? Bitcoin ve altcoinler nereden nasıl alınır? Kripto para alış ve satış işlemleri
Kurtlar Vadisi dizisi Exxen'de mi yayınlanacak? KVP Exxen'de yayınlanır mı?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Emin kimdir? Edho Emin gerçek adı nedir? Onur Şan hakkında bilgiler
Carrefoursa çalışma saatleri, şartları ve personel maaşları 2021
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu adresi ve şartları
Faturalı hatta kredi çekmek doğru mu, güvenilir mi? 2020
Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında nerelidir? Konuşanlar Hasan Can Kaya hakkında bilgiler
Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti ne kadar?
Tiktok'ta rezalet görüntü! Kuru incir deposunda fareler cirit atıyor
Hekimoğlu Selin kimdir? Ünlü Oyuncu Belçim Bilgin rol aldığı yapımlar ve diziler
Wi-Fi şifresi kırmak ve wifi ağını habersiz kullanmak suç mudur?
2021 Survivor Yarışmacıları Yarışmadan Para Alıyor Mu?
MasterChef yarışmacısı Onur Dursun kimdir? İşte Onur Dursun hakkında bilgiler
2019 Temmuz enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaşına Temmuz 2019 'da zam müjdesi
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Aralık 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Alper Alpözgen kimdir, neden öldü? Alper Alpözgen filmleri kitapları ne?
Trabzon 2-1 Rize Maçın özeti ve golleri
Sergen Yalçın'dan 'x' diye bahseden spor spikeri Nazlı Canyurt kimdir?
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın hakkında bilgiler
Başak Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.