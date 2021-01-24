KOSGEB e-ticaret iş planı ve örneği yazılım destekleri 2021

KOSGEB hibe desteği almak için sadece iş yeri açarak değil artık intenet üzerinden satış yapacak vatandaşlar içinde geçerlidir. E-ticaret üzerinden yapılan satışlar KOSGEB belirlediği eğitim ve iş planı çerçevesinde gelişirse hibe desteği alınabilmektedir. Peki KOSGEB İş planı öneği nedir?

KOSGEB e-ticaret iş planı nedir?

KOSGEB üzerinden satış yapılabilmesi için vergi levhası olmadan KOSGEB’ten destek alınamaz. Dükkân sahibi olunsun veya olunmasın ilk şartın KOBİ olması. KOBİ’li olmak için beyanname verilmelidir. KOSGEB genellikle vergi kaydı bulunmayan vatandaşlara evinde intenet aracılığı ile e-ticareti yapan girişimcilere kesinlikle destek sağlamamaktadır.

İntenet üzerinden satılan ürünler gerçek hayatta ki gibi olmadığı için rekabet ortamı oluşturulması olanaksızdır. Günümüz teknolojisi ile sanal ortamda ulaşan ürünlerin aslında bir benzeri hemen karşısına çıkmaktadır. E-ticaret yapan girişimci daha dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü rekabet ortamı çok fazladır kitlesine sahip çıkmalıdır. Bir e-ticaret satışı yapan kişinin mutlaka şu soruları kendine sorması gerekir. Müşteriler neden benden ürün satın almalı...?

Ayrıcalıkla ürünler satarak sattığınız ürünün bir benzerinin çok zor bulunması gerekmektedir. Öncelik kalite, fiyat, ulaşım her konudan sizin ürününüz daha önde olmalıdır.

E-ticaret satışı yapan kişinin en uygun ürünün onda olduğunu bilmeli.

Aynı ürünün birçok sitede karşımıza çıkmaktadır. Ama sizin ürününüz daha güvenilir olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir.

İş Planı nasıl hazırlanır?

Plan hazırlarken önce satıcının kendisine soracağı soruları belirlemesi lazım bu sorular önek olarak; Ürünleri nereden temin edeceğim, nerede saklayacağım ve müşterilere nasıl göndereceğim? Satacağım ürünler intenet üzerinde ne kadar fiyata satılıyor ben hangi fiyata satarsam benim maliyetimi karşılar? Ürünlerimi satamıyorum aldığım yere geri iade edebilir miyim? Tedarikçilerim bana zorluk çıkarır mı? Güvenilir firmalarla mı çalışıyorum?

İş kurma süreci

İşe başlamadan önce mutlaka iş hazırlama planı konusunda bilgi ve birikime sahipseniz başlayabilirsiniz. Ama kendinizi yeterli görmüyor iseniz mutlaka destek almalısınız.

KOSGEB’in kurmuş olduğu e-ticaret projesinde sanal ortamdan ticaret yapılması için öncelikle tedarikçilerle yapılan anlaşmalar çok önemlidir.

Vergi levhası alınmadığı sürece ise KOSGEB destek vermemektedir Diğer alışveriş sitelerinde mutlaka üyeliklerin oluşturulması gerekmektedir. (Sahibinden, gitti gidiyor, N11 gibi) e-ticaret partalının satın alınması ve kurulması, Ürünlerin üyelik açılan toptan satış sitelerine eklenmesi, Ürünlerin firmaya ait e-ticaret sitesine eklenmesi, Reklam hizmetlerinin satın alınması, Güncelleme, takip ve kontrol

Hangi e-ticaret yazılımı tercih edilmeli?

Türkiye’de geliştirilen birçok e-ticaret yazılımı mevcut. Fiyat olarak ise 1.000 liradan başlayıp 10.000 liraya kadar fiyat değişmektedir.

Yazılımların daha çok müşteri odaklı olması önemlidir. Kolaylık ve sadelik mutlaka ön plana çıkar.

Ürünlerin kolay yüklenebilir şekilde ve düzenlenebilir şekilde olması ise satıcı için kolaylık sağlamaktadır. Fiyat aralığını belirleyecek filtreler olması gerekmektedir. Kullanıcıların üyelik olma durumlarında kişilik haklarının saklanmasına özen göstermesi gerekmektedir. 3. Kişilerin erişimi konusunda güvenirliği sağlamalıdır. Kampanyaları, yarım kalan alışverişleri tekrardan müşterilere bildirmelidir. Arama motoruna uyumlu olmalıdır.