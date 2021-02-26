İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Şubat 2021 devlet destekli krediler ve şartları

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? devlet destekli krediler ve şartları haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 26 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 10:34
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Şubat 2021 devlet destekli krediler ve şartları
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 10:34
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?
Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat
Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat
Evde nasıl para kazanırım? Evde kolay ve pratik para kazanma yöntemleri
Evde nasıl para kazanırım? Evde kolay ve pratik para kazanma yöntemleri
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?

Popüler Haberler

Telegram'a gelecek yeni özellikler belli oldu! Whatsapp'dan göç almaya devam ediyor
Kardeşlerim dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
İbo Show Mümin Sarıkaya kimdir, nereli? Mümin Sarıkaya kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?
Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisine katılan Nihan Şahenk kimdir? Suzi karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2020 THY pilot alımı yapılacak mı? Pilot alımlarında son durum ne?
İstanbullu Gelin Esma Öldü mü?
3600 günden emekli olma şartları nelerdir?
MEB telafi eğitimleri ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Yüz yüze telafi eğitimleri zorunlu mu?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm yayınlanacak mı? 16 Nisan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Gönül Dağı Fikret kimdir? Ruhi Sarı gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
27 Şubat 2021 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 27 Şubat 2021 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini Berk Atan canlandırıyor
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu nerelidir?
Kardeşlerim dizisinin çekildiği yer hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.