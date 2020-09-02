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KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Eylül 2020 devlet destekli krediler ve şartları

Birçok kişinin merak ettiği 2 Eylül 2020 Çarşamba günü gündeme gelen KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? devlet destekli krediler ve şartları konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 02-09-2020 tarihli haberimizde KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? devlet destekli krediler ve şartları hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:52
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Eylül 2020 devlet destekli krediler ve şartları
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KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 00:52
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