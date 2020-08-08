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KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ağustos 2020 devlet destekli krediler ve şartları

KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ağustos 2020 devlet destekli krediler ve şartları haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler?’a dair gelişmeleri 08.08.2020’li haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:09
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ağustos 2020 devlet destekli krediler ve şartları
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KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 08.08.2020 14:09
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