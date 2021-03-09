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KOSGEB destekli seracılık nasıl yapılır? KOSGEB sera desteği nasıl alınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı seracılık kredisi için anlaşmalı bankalardan düşük faizli kredi sunmaktadır. KOSGEB, seracılık işiyle uğraşmak isteyen ya da işini büyütmek isteyen girişimciler için devlet tarafından hibe vermektedir. Kimler hangi şartlar doğrultusunda alabilirler?

09 Mart 2021 Salı 22:28
KOSGEB destekli seracılık nasıl yapılır? KOSGEB sera desteği nasıl alınır?
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KOSGEB seracılık desteği nasıl alınır?

KOSGEB, ülke ekonomisine katkı katarak, ekonomiyi büyütmek için girişimcilere destek vermektedir. 2021 yılında seracılık faaliyetinde bulunmak isteyen girişimcilere hibe vermektedir. 

Seracılık yapmak isteyen girişimcilere KOSGEB, çeşitli sebze ve meyveleri yetiştirmek isteyenlere veya sektörü genişletmek büyütmek isteyenlere düşük faizli kredi vermektedir. 

Sera kredisi nedir?

Seracılık faaliyetlerinde bulunan veya seracılık işini yapmak isteyen çiftçiler için devlet düşük faizli kredi sunmaktadır. Seracılık sektöründe yenilenebilir kaynakların kullanıldığı sera yerlerini yapımı, teknolojik aletlerin kullanımı, seracılıkta yetiştirilen sebze ve meyvelerin pazarlanmasında proje masrafları dahilinde düşük faizli kredi verilmektedir. 

50.000-100.000 TL kadar düşük faizli kredileri seracılık çiftçilerine sunulmaktadır.

Seracılık uğraşan girişimciler 100.000 TL krediyi işletme giderleri için masrafları kullanmak için düşük faizle kredi çekebilirler.

100.000 TL krediler için de moden seracılıkta kullanabilirler. 

Seracılık kredisinden yararlanmak isteyen girişimcilerin 32 saatlik kursa katılmaları gerekmektedir. Kursu başarı ile bitirmeleri ve sonrasında KOSGEB projeleri onaylanması gerekmektedir. Projesi onaylananlar düşük faizli seracılık kredisinden yararlanabilirler. Girişimcilerin hangi amaçla kredi alacaklarını nace kodları ile belirlenmektedir. 

Nace kodları sayesinde serada yetiştirilen ürünlerin depolanması, saklanması, pazarlanması konusunda KOSGEB tarafından verilen hibede yararlanabilirler fakat başka ihtiyaçlardan bu krediden yararlanamazlar. 

Seracılık kredisi veren kurumlar

*KOSGEB

*Tarım ve Orman Bakanlığı

*QNB Finansbank

*Ziraat Bankası

*Tarımda Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu

*Şekerbank

*Yapı kredi 

Ziraat Bankası seracılık kredisi

Tarım ve Orman Bakanlığı anlaşmalı Ziraat Bankası seracılık işiyle uğraşmak isteyen girişimcilere maksimum 7 yıl vadeli düşük faizli kredi vermektedir. Bankanın kişiye sağladığı kredi miktarı, seracılık faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın büyüklüğüne, serada hangi bitki ve sebzelerin yetiştirileceğine, aylık gelire ve başvuran çiftçinin projesine göre değişiklik gösterebilir.

Ziraat Bankası bakım, onarım, ekipman, meyve bahçesi alımı, kiralama, nakliye, ilaç, pazarlama, tohum, gübre alımı, sabit ekipman alımı, sulama sistemi kurulması, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı, gerekli tesislerin kurulması veya satın alınması vb. Sera yetiştiriciliği ile ilgili tüm konularda ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Ziraat Bankası seracılık kredisi için gerekli belgeler

-T.C kimlik numarası

-Çiftçilik belgesi

-Yeni oluşturulacak ya da onarılacak seralar için tadilata ait faturalar

-Kontrollü örtü altı kayıt sistemi

-Vergi levhası

-Yeni satın alınacak seralar için uzman inceleme belgesi

-Teminatlar

-Son 3 yıla ait işletme bilançoları

-Oda kayıt belgesi

-Tarımsal işletmeyi teşvik edecek belgeler

-Tüzel kişilik ana işletmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi

Ziraat Bankası'nın sera kredisi kapsamında çiftçiler; 25 milyona kadar kredi kabul edebiliyor. Aynı zamanda kredi başvurusunu kabul eden ve onaylayanlara yatırım döneminde%50 faiz indirimi ve iş döneminde%50 faiz indirimi uygulanmaktadır.

Ziraat bankası seracılık kredisi için şartlar

*Arazi en az 1 dekar büyüklüğünde olması gerekmektedir. 

*Tarım yerinin gerekli koşullarını sağlanmış olması

*Projenin il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından onaylanması

*İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde örtüaltı kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. 

Ziraat bankası sera kredisi altında verilen diğer krediler

-Arazi alım kredileri

-İyi tarım uygulama kredileri

-Hasat ve pazarlama kredileri

-Seracılık kredileri

-Sertifikalı tohum ve fidan kullanım kredisi

-Tarım makineleri kredisi

-Çok yıllık yem bitkisi üretim kredisi

-Organik tarım kredileri

Tarım ve Orman Bakanlığı seracılık kredisi

Projeleri onaylanan adaylar kredilerini Ziraat Bankasından kredilerini alabilmektedirler. Toplam yatırımların %75 oranında kredi çekebilirler. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Eve Dönüş” projesi kapsamında genç firmalar, yeni iş kurmak için 30.000 TL'ye varan hibelerden yararlanabiliyor. Diğer bir deyişle. Aynı zamanda genç girişimciler 5 ile 40 dönüm arasında sera yapmak istediklerinde 30 bin liralık sübvansiyon ve sigorta primi desteği, tarife indirimi, vergi indirimi gibi birçok indirimden yararlanma imkânı buluyor.

30 bin TL hibe almak için istenilen özellikler

-18-40 yaş arasında olmak

-En az 1 dönümlük tarım alanının olması

-İkamet edildiği köy, kasaba veya ilçe nüfusunda 20 bin kişi olması

-Serada domates, muz, salatalık, patlıcan, biber üretimi yapmak

-Kimyasal gübre değil organik gübre kullanmak

-Seracılık yapılan arazide sera kayıt sisteminde bulunmak

-Domates üretiminde seralarda güve için 1 dekar için 4 adet ilaç kullanılması



Son Güncelleme: 09.03.2021 22:28
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KosgebSeracılıkGirişimci
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