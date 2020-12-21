KOSGEB destekli sektörler hangileridir?

KOSGEB destekli sektörler; Başvuru sahiplerine KOSGEB tarafından sunulan hibe, kredi, eğitim vb. destekten yararlanmak isteyen KOBİ'ler ve aday girişimciler belirli sektörlerde faaliyet göstermelidir.

Diğer bir deyişle KOSGEB; Herhangi bir projeyi yönetir ve KOSGEB nesnelerinin kullanımına izin vermez. Ancak KOSGEB tarafından sunulan destek, yaşadığınız şehre göre farklılık gösterebilir. Son olarak KOSGEB; Kadın girişimcilerin pozitif ayrımcılık alanındaki projelerine öncelik verir. Bu nedenle eğitime ve KOSGEB uygulamasına geçmeden önce sektörünüze hizmet verilip verilmediğini mutlaka kontrol etmelisiniz.

KOSGEB Hangi Sektörlere Destek Veriyor?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin işlerini başarılı bir şekilde yönetmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları amacıyla geliştirilmesi ve geliştirilmesi için oluşturulan KOSGEB'in desteklediği sektörler, nace kodlarını tanımlıyor.

KOSGEB, 2021 yılında da geçen yıl olduğu gibi 13 farklı sektörde faaliyet gösteren girişimcilere eğitim, kredi ve hibe imkanlarından yararlanma şansı verir.

KOSGEB'in destek verdiği bu sektörleri "nace" kodlarıyla şu şekilde özetleyebiliriz:

Madencilik ve Taş Ocaklığı

Madencilik ve taş ocakçılığı endüstrisi oldukça geniştir; kendi içinde alt kategorilere ayrılmıştır.

Madencilik ve taş ocakçılığı endüstrisi, kimya ve gübreleme için kömür madenciliği, doğal gaz çıkarma, ham petrol çıkarma, tuz çıkarma, turba çıkarma, kum, kil ve taş ocakçılığı, çakıl ve kum madenciliği faaliyetleri, demir cevheri madenciliği gibi endüstri dallarını önek alabiliriz.

İmalat sektörü

İmalat ve üretim destek politikası ile fark yaratan KOSGEB, bu sektördeki endüstrileri her zaman ön planda tutmaktadır.

Gıda ürünleri üretimi, patateslerin işlenmesi ve depolanması, süt ürünleri, dondurma üretimi, sıvı ve yağ üretimi, kanatlı etinin işlenmesi ve depolanması, fırıncılık ve fırıncılık ürünleri, makana, erişte, kuskus vb. Ekmek üretimi, bira üretimi, tekstil ürünleri gibi önekler verebiliriz. Ayakkabı, terlik, Kauçuk ürünleri imalatı, elektrikli ev aletleri imalatı vb. Aklınıza gelebilecek başka imalat sektörleri de vardır.

Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

KOSGEB, sadece girişimcilere destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisinin kalkınmasına da destek vermekte, elektrik, doğalgaz, buhar ve iklimlendirme alanlarında hizmet vermek isteyenlere destek ve avantajları ile tanınmaktadır.

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı, elektrik ticareti, doğal gaz üretimi, buhar ve iklimlendirme temini, ana gaz ticareti, ana gaz yakıt dağıtımı vb. Mesleğe ilgi duyanlar; KOSGEB desteği için başvurabilir.

Nace kod E olan bu sektörde suyun toplanması, arıtılması ve dağıtımı, hurdaların parçalanması, atık ıslahı ve bertarafı, tehlikesiz atıkların toplanması, malzemelerin geri kazanımı, iyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi vb. Hizmetler bulunmaktadır.

İnşaat sektörü

F nace koduna sahip olan inşaat sektöründe bina inşaatı, köprü ve tünel inşaatı, demiryolu ve metro inşaatı, yıkım, yıkım ve şantiye hazırlama, sıva işleri, elektrik tesisatı, çatı kaplama işleri, doğrama montajı, hizmet projelerinin montajı, bina dışı yapıların inşaatı vb. Hizmetler dahildir.

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı

Nace G kodu ile bu sektörde, motorlu taşıt ticareti, maaşlı veya sözleşmeli toptan ticaret, otomobil ve hafif motorlu taşıt ticareti, çiçek ve bitki toptan ticareti, meyve ve sebze toptan ticareti, giyim ve ayakkabı toptan ticareti, atık ve hurda toptan ticareti ve bunun gibi birçok ticari faaliyet var.

Ulaştırma ve Depolama

Nace H kodu ile bu kategoride kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı, taksi taşımacılığı, karayolu yük taşımacılığı, uzay taşımacılığı, hava taşımacılığı, iç suyolu taşımacılığı, ev ve işyeri taşımacılığı hizmetleri vb. Faaliyetler yer almaktadır.

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti

I nace kodlu bu sektörde desteklenen faaliyetler konaklama, otel ve benzeri konaklama, restoran ve seyyar ikram hizmetleri, kamp alanları, karavan ve karavan park hizmetleri vb. faaliyetleri önek olarak verebiliriz.

Bilgi ve İletişim

J nace kodlu bu sektör Kitap yayınlamak, dergi ve süreli yayın yapmak, bilgisayar oyunları yayınlamak, televizyon programlarını yayınlamak ve programlamak, bilgisayar programcılığı, İntenet portalları, bilgi ve iletişim kategorisinde faaliyetleri bulunmaktadır.

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

İdari merkezlerin faaliyetleri, mimarlık faaliyetleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, halkla ilişkiler ve iletişim, reklam, reklam ve pazar araştırması, fotoğrafçılık faaliyetleri vb. Faaliyetler M nace koduyla bu sektörde yer almaktadır.

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

N koduyla belirlenen bu sektörde, hafif motorlu taşıt ve araçların kiralama ve leasing hizmetleri, leasingi, video kaset ve disk kiralama, istihdam, temizlik, ofis yönetimi ve destek faaliyetleri, paketleme vb. Faaliyetler bulunmaktadır.

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor

R nace kodlu bu sektör, kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetlerini, müzelerin faaliyetlerini, tarihi yer ve tesislerin işleyişini, turistik yerleri, kütüphaneleri, arşivleri, müzeleri ve diğer kültürel faaliyetleri vb. Kapsar. Kültür, sanat, eğlence, boş zaman ve sporla ilgili faaliyetleri içerir.

Diğer hizmet faaliyetleri

KOSGEB ve S nace tarafından desteklenen bu sektörde saat ve mücevherlerin kodlu onarımı, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, bilgisayar ve çevre birimlerinin onarımı, iletişim araç ve gereçlerinin onarımı, cenaze işleri ile ilgili faaliyetler, kuaförlük ve diğer güzellik salonu faaliyetleri vb. Hizmetler dahildir.

Kosgeb Desteklenmeyen Sektörler 2021