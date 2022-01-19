KOSGEB Destekli Playstation Cafe Nasıl Açılır ? Playstation Cafe açmak için gerekli şartlar

KOSGEB den destek almak isteyen girişimciler il olarak kurumun vermiş olduğu 32 saatlik zorunlu uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılarak sertifika sahibi olmalıdır. Girişimcilik sertifikası bulunmayan kişiler kurumlara başvuru yapamazlar. Sertifika sahibi olduktan sonra iş yerinizi ve ekipmanlarınızı ayarlayarak işe başlayabilirsiniz. KOSGEB fiziki olarak kurulumunu tamamlayan ve resmi kurumlardan izin belgelerini alan girişimcilere 2021 yılı itibariyle iki başlık altında destek vermektedir. Geleneksel girişimci sınıfında yer alanlara 60 bin TL ileri girişimci sınıfında olanlara ise 370 bin TL’ye varan destek sunmaktadır. Kurumdan alınan destek açılacak işetmenin kuruluş giderleri, gerekli ekipman yazılın ve personel destekleri için kullanılabilmektedir.

Girişimcilerin yaptığı harcamalarda kurumdan hibe alabilmesi için KOSGEB veri tabanına kaydının olması gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşını doldurma şartı ve yapılacak olan işin dijital ortamda kuruma sunulması da gerekiyor. Yaptığınız iş planı onaylanırsa KOSGEB’den yapılan harcamamalar kapsamında hibe alabilirsiniz.

Playstation Cafe açmak için gerekli şartlar

Oyun salonlarının konumu ve mekân seçimi önem arz etmektedir. Zira süreli insan sirkülasyonun olması sonucu gürültü oluşması ihtimaline karşı konut alanlarında uzakta bir yer seçilmelidir.

Gençlere hitap eden ilgi çekici şekilde dekorasyonunuzu yapmayı tercih etmelisiniz.

Açılacak dükkân büyüklüğünün minimum 50 metrekare olması gerekiyor. Şartlar sağlanmazsa belediyenin yapmış olduğu inceleme sonucunda ruhsat belgesi almanıza izin verilmez.

Açılacak dükkânın okullara ve camile uzaklığı da önemli bir nokta. Minimum 100 metre mesafe uzaklıkta olması gerekiyor yine bu şart sağlanmadığı takdirde ruhsat alamazsınız.

İzolasyon ve için mekânın yerden tavan yüksekliğinin en az 3.5 metre olması istenmektedir.

Ayrıca KOSGEB’den destek alabilmek için NACE kodlarını da kontrol etmelisiniz. Kurum alt ve üst NACE kodları ile girişimcilere destek vermektedir. İntenet kafe, oyun salonu ve diğer eğlence merkezleri için çeşitli kodlar bulunmaktadır. Bunlar;

93 spor faaliyetleri, eğlence ve dinlenme faaliyetleri

93.2 eğlence ve dinlenme

93.29 diğer eğlence ve dinlenme faaliyetleri

93.29.03 bozuk para veya jeton ile çalışan oyun makinaları işletmesi

KOSGEB farklı sektörlerde birçok girişimciye hibe vererek destek olmaktadır. Sizde e-devlet üzerinden başvuru yaparak bu destekten yararlanabilirsiniz.