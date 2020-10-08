İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Ekim 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar

Okurlarımız tarafından merak edilen KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 8 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 19:29
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Ekim 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 19:29
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi

Popüler Haberler

Yeni Hayat dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Ekim 2020 faiz oranları ve şartları
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Ekim 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2020 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
2020 Ekim KYK ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hangi tarihlerde hesaplara yatar?
Esnafın faizsiz kredi borç ertelemesi 6 aya çıkarıldı!
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Süper Lig yeniden maçlar ne zaman başlayacak?
26.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce Polis adayı merakla bekliyor!
Kiracılar kira ödemelerini Koronavirüs salgını nedeni ile yapmazsa ne olur? Kira borçları ertelenecek mi?
Mersinli Cihangir veya Kenedy Dayı kimdir, aslen nerelidir? Ankara beni bulsun dedi, buldular!
Kim Milyoner Olmak İster başvuru başvuru formu
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Ekim 2020
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 8 Ekim 2020 Perşembe
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Günlük burç yorumları 9 Ekim 2020 Cuma Bugün burçları aşk, kariyer ve sağlık hayatında hangi sürprizler bekliyor?
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere'nin hayatı!
Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.