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KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Ağustos 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 29 Ağustos Cumartesi 23:31 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:31
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Ağustos 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
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KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 29.08.2020 23:31
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