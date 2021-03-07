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KOSGEB Destek Programları Yönetmenliği ve Destek Alabilecek Firmalar

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) geçen yılda 69 bin işletmeciye 1,5 milyar destekte bulundu. Girişimciyi destekleyen ve ufak işletmecilerin yanında olan Türkiye’de bulunan KOSGEB kurumu, pandeminin devam ettiği 2020 senesinde yurdumuzun 7 bölgesinde; imalat, inşaat, ulaştırma, bilgilendirme ve iletişim gibi bir çok sektörün elinden tutarak 69 bin işletmeye 1,5 milyara yakın destekte bulundu.

07 Mart 2021 Pazar 12:19
KOSGEB Destek Programları Yönetmenliği ve Destek Alabilecek Firmalar
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KOSGEB destek verdiği firmalara, işletmelere, kuruluşlara pandemi sürecinde de yanlarında olmaya devam etti. Koronavirüsün etkisinde kalıp başvuran girişimciler için ihtiyaçları olan desteği hemen ulaştırmıştır.

2020 yılının planlamasına göre KOSGEB kurumundan 68 bin 803 işletme geçtiğimiz yılda 1 milyar 517 milyon 34 bin 551 lira destek aldı.

KOSGEB’in Destek Programları kapsamında 54 bin 259, Kobi Kredi Faiz Desteği kapsamında 14 bin 544 işletmenin yararlandığı bildirildi.

KOSGEB’in yapmış olduğu bu desteklerin toplamı 68 bin 803 olarak hesaplandı.

2020 senesinde yurdumuzun 7 bölgesinde; imalat, inşaat, ulaştırma, bilgilendirme ve iletişim gibi birçok sektörün elinden tutarak 69 bin işletmeye 1,5 milyara yakın destekte bulundu.

Yapılan açıklamaya göre İç Anadolu Bölgesi’nin “KOSGEB Destek Programları Yönetmenliği” kapsamında en çok desteği alan işletmeciler olduğu söylendi.

  • İç Anadolu Bölgesi; 10 bin 468 işletme 355 milyon 995 bin 557 lira destek aldı.
  • Marmara Bölgesi; 14 bin 334 işletme 355 milyon 807 bin 266 lira destek aldı.
  • Ege Bölgesi; 6 bin 878 işletme 181 milyon 277 bin 660 lira destek aldı.
  • Karadeniz Bölgesi; 5 bin 673 işletme 146 milyon 95 bin 640 lira destek aldı.
  • Akdeniz Bölgesi; 6 bin 365 işletme 136 milyon 427 bin 945 lira destek aldı.
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi; 3 bin 898 işletme 99 milyon 328 bin 521 lira destek aldı.
  • Doğu Anadolu Bölgesi; 3 bin 199 işletme 84 milyon 410 bin 691 lira destek aldı.
  • %61,74
  • %23,51
  • %14,75

Koronavirüs sebebiyle o zorlu günlerden geçen 2020 yılında KOSGEB KOBİ kredi faiz desteği yönetmenliği altında 14 bin 554 işletme 157 milyon 691 bin 271 lira destek aldı.

KOSGEB’in sağladığı faiz desteğinde Kilis, Elazığ, Malatya, Rize ve Giresun Tınak “Acil destek kredisi faiz imkanlarından” faydalandı. Aynı şekilde bu işletmelerce “Makine teçhizat kredisi” ve “İşletme kredisi” gibi destekler de almışlardır.

  • İmalat sektöründe %78’ine 987 milyon 620 bin 461 lira verilmiştir.
  • Kalan diğer sektörlerde ise %11,76’sına 150 milyon 909 bin 268 lira verilmiştir.
  • KOSGEB’in vermiş olduğu destekten madenden taş ocağına elektrikten inşaata bilgiden iletişime bir çok sektör faydalandı.

KOSGEB’den Destek Nasıl Alınır

KOSGEB başkasının emri altında çalışmaktan sıkılan kendi işini kurup kendi iş yerini açmak isteyen girişimciler için farklı krediler verip her sene destek oluyor. Başlarda da yazdığımız gibi koronavirüs süreciyle beraber KOSGEB’den 69 bin işletme 1,5 milyar lira destek aldı.

  • KOSGEB’in 2020 senesinde vermiş olduğu destek 60 bin lira Gelecek girişimciler için ise 370 bin lira kadar destekte bulundu.
  • 2021 senesinde KOSGEB vermiş olduğu desteklere devam edecektir.

KOSGEB kendi işini kurmak isteyenler için hazırlamış oldukları proje karşılığında 370 bin lira hibe desteği ile geleceğe yön verecek işletmecilere destekte bulunuyor. Ufak ve orta halli işletmeler için destek kurumu olan KOSGEB vesilesiyle birçok kişi kendi işinin sahibi olabiliyor. KOSGEB bu işletmecilere gelir giderlerinden, açılma tarihlerine kadar 60 bin liraya yakın hibe desteğinde bulundu. Destek alanların arasında kadınlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları bulunduran KOSGEB 2021 yılında da hız kesmeden çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Ottonom Mühendislik

Ottonom Mühendislik Çözümleri A.Ş. şirketi, KOSGEB desteği ile kurulan en önemli şirketler arasında gösterilmektedir. Bu firmada 41 tane mühendis ekibi bulunmaktadır. Burada beyaz eşya, raylı sistem, havacılık, yan sanayi, otomotiv ana sanayi ve savunma sanayi alanlarında birçok çalışmalar yapılmaktadır. Bu firma ürün geliştirme üzerine de birçok projeye imzasını atmıştır.

KOSGEB’in desteklediği bir diğer işletme ise Muğla iline bağlı Bodrum ilçesindeki kilit üretimi tesisidir. Bodrum’daki köylerde yaşayan kadınların ekonomiye katkısının sağlanması amacıyla burada bu kadınlar çalıştırılmaktadır. Bu sayede 13 tane kadına iş kapısı açılmıştır. Bu proje hem Ege bölgesine hem de o yörede bulunan köylere büyük bir ekonomik katkı sağlıyor.

Zamur

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden olan Mardin’de, KOSGEB’in destekleriyle 50 kişiden oluşan çalışan kadrosuyla Zamur Tekstil kurulmuştur. 2015 yılında KOSGEB desteklerine başvuran bir girişimcinin kurmuş olduğu bu tekstil atölyesi, birçok ünlü markaya fason üretimi gerçekleştiriyor. Firma aynı zamanda Kızıltepe ilçesinde de bir atölye kurarak toplamda 310 kişiye ekmek kapısı olmuştur.

Afrapoli Terlik ve Ayakkabı

Gaziantep’te 2013 yılında Afrapoli Terlik ve Ayakkabı tesisi kuruldu. Yurt içinde yaklaşık 20 bin müşteriye ulaşan bu firma aynı zamanda 9 farklı yurt dışı ülkesine de satış gerçekleştirmektedir. Bu projeler sadece ülke ekonomisine değil, bölge halkına da büyük bir ekonomik destek sağlamaktadır. Bu firmayı 52 yaşında bir Adıyamanlı kadın kurmuştur.



Son Güncelleme: 07.03.2021 12:19
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KosgebDestek
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