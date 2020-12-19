KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?

KOSGEB destekleri; Başvuru sahiplerine kendilerini geliştirmeleri, rekabet güçlerini artırmaları ve ülke ekonomisindeki yerlerini güçlendirmeleri için büyük destek sunan KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra; 2021'de girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

Kendi patronu olmak isteyenlere sunulan destek ve menfaatler ile her yıl on binlerce kişiyi temsil eden KOSGEB desteği arasında "girişimcilik desteği", "KOBİ finansman desteği", "laboratuvar hizmetleri", "İŞGEM / TEKMER programı" vb. toplamda 6 farklı destek programı bulunmaktadır.

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Özellikle yeni bir şirket kurmayı hayal eden ve yönetim becerilerini geliştirmek isteyen girişimciler için bu program Geleneksel girişimciler için 60 bin, ileri girişimcilere 370 bin TL geri ödemesiz destek sunuyor.

Kuruluş desteği kapsamında geleneksel girişimcilere; bin TL Performans desteği içerir.

Başvuru tarihinden önce 1 yıl içinde kurulan firmalar bu iade edilmez destekten faydalanabilirler.

Girişimcilere yönelik geleneksel destekte olduğu gibi, yalnızca ileri girişimciler için Hedefler Tablosunda listelenen işletmeler, girişimciler için iade edilemeyen ileri destekten yararlanabilir.

AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Bu sınıftaki destek 4 tür desteğe ayrılır: Ar-Ge ve İnovasyon Desteği, Endüstriyel Uygulamalar Destek Programı, Stratejik Ürünler Destek Programı, KOBİ-Tekno-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı.

Ar-Ge ve inovasyon desteği, bilgi ve hizmetler oluşturmak için insanları bilim ve teknolojiyle ilgili fikirler ve yeni buluşlarla güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

AR-GE inovasyon projelerine verilen desteğin bir parçası olarak 750.000 TL’ye kadar destek sunulmaktadır.

Kiralama desteği, başlangıç ​​sermayesi desteği, proje danışmanlığı ve proje tanıtım desteği, eğitim desteği, personel maliyet desteği, donanım makine, ekipman, hammadde, yazılım ve hizmet alımı vb. bu desteğin içeriğidir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Projeleri ile 818 bin TL'ye kadar kişiyi desteklemektedir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

Uluslararası pazarda yerini almak ve ihracat yapmak isteyen KOBİ'leri güçlendirmek için katma değeri yüksek yenilikçi ürünler üretenlerin tasarladığı bu program, KOBİ'lerin faydaları ile öne çıkıyor.

Bu tür desteklerden en popüler olanı Yurt Dışı Pazar Destek Programı, e-ticaret ve ihracata başlayan KOBİ'lere 300.000 TL'ye kadar %70 geri dönüşsüz ve %30 iade edilebilir kredi desteği sağlıyor.

Destek, yazılım, hizmet alımı, ekipman giderleri, personel giderleri vb. Temel işletme giderlerini içerir.

İş Birliği destek programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha büyük şirketlerle işbirliği yapmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu kapsamda işletmelere 10 milyona kadar geri ödemesiz ve geri ödemeli sağlanmaktadır.

KOBİGEL KOBİ Geliştirme Destek Programı, ulusal öncelikli projeler için 300.000 TL geri ödemesiz ve 700.000 TL'ye kadar 1 milyon TL'ye kadar geri ödenebilir.

Bu program, ülkemizin gerek yurt içi gerekse yurt dışı menfaatleri dikkate alınarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin katma değerinin artırılması ve ekonomideki paylarının artırılması hedeflenmektedir.

İş Geliştirme Destek Programı kapsamında ilk olarak iş ihtiyaçlarını destekleyen unsurlar belirlenir. Bu sayede işletmelerin farkındalığını artırmayı, markalarını inşa etmelerine yardımcı olmayı, fırsatlarını artırmayı ve kurumsallaşmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu program, ulusal fuarlarda destek, kalifiye personel istihdamına destek, yurt dışı iş seyahatlerine destek, sertifika desteği, proje desteği gibi birçok alt kategoriye ayrılıyor.

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmeler 370.000'e kadar destek alıyor.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı iki bölüme ayrılmıştır: Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı ülkemizde Ar-Ge ve inovasyonu yapılan teknolojik ürünlerin ihracatını artırmayı, uluslararası bir kuluçka merkezi oluşturmayı ve işletmecilerin ileri girişimciler arasında yer almasını hedefliyor.

Girişimciler için Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında 60 bin dolar ile 100.000 dolara varan Uluslararası Kuluçka Merkezi Kuruluş programı ile tesisler, altyapı, ofis ekipmanları, ulaşım, altyapı vb. Birçok alanda destek verilmektedir.

Kosgeb KOBİ Finansman Destekleri

Kredi faiz oranları alanında desteğe ihtiyaç duyan KOBİ'lere özel KOBİ destek programı, KOBİ istihdamının iyileştirilmesi, KOBİ'lerin kalite ve standartlarının iyileştirilmesi ve KOBİ'lerin uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılmasını ilke edinmektedir.

KOBİ destek programı kapsamında, KOBİ'ler 500.000 TL'ye kadar kredi faizlerinde destek alıyor TL. Bu desteğin bir parçası olarak, KOBİ'ler makinelerin çalıştırılması ve teçhizatı için kredi almaktadır.

Girişimci işletmelerde, yani KOSGEB desteğiyle kendi işini kuranlar için üst sınır 50.000 TL'dir.

Stratejik ve öncelikli sektörlerden firmalara 500.000 TL'ye kadar kredi faiz oranı desteği verilmektedir. Girişimcinin kadın, ergen, engelli, gazi veya birinci derece şehit akrabası olması durumunda üst sınır 50 bin TL yerine 70 bin TL'dir.

Büyüyen kurumsal pazardaki KOBİ destek programı sayesinde BORSA İstanbul'a katılmak ve burada ticaret yapmak isteyen firmalar 500.000'e kadar destek alıyor.

Kosgeb Laboratuvar Hizmetleri Desteği

KOSGEB, KOBİ'lerin ürün kalitesini artırması, yurt içinde daha fazla ürün üretmesi ve çok uluslu şirketlerle daha iyi rekabet edebilmesi için 5 farklı ilde 8 laboratuvar ile metal ve plastik / kauçuk laboratuvarları sağlamaktadır.

Bu hizmet kapsamında metal ve plastik / kauçuk KOSGEB laboratuvarlarında testleri yaptıran firmalar %50'ye varan indirimlerden yararlanmaktadır.

Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya'da bulunan 8 farklı test laboratuvarı ile firmalar test masraflarını yarı fiyatına indirebiliyor.

Kosgeb İŞGEM/TEKMER Programı

Bu program, bir dizi ulusal plan ve program kapsamında işletmelerin kurulması ve işletilmesi için "kuluçka hizmetlerinin sağlanması için belirli yapıların kurulmasını ve işletilmesini", personel harcamalarına destek, mobilya donanımları için destek, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım maliyetleri vb. destek sunar.

Türkiye'deki belediyeler, il özel idareleri ve Türkiye Borsalar Birliğinr Bağlı odalar, organize sanayi bölgesinin yönetimine başvurabilirken; TEKMER programınaysa üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, bireysel yatırımcı ve firmaların katılımı, Türkiye ihracatçılar meclisi ve ihracatçı meclisi ve birlikleri, TGB firma yöneticisi, TTO, OSB yönetimi başvurabilir.

Son olarak TEKMER’e Araştırma ve Geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, AR-GE, teknoloji geliştirme veya temalar ile ilgili vakıf, kooperatif, denek ve birlikler başvurabilir.

Kosgeb Desteklerinden Yararlanma Şartları 2021

Kosgeb desteğinden yararlanmak için;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşında veya daha büyük olmak

Kosgeb girişimciliğinde 32 saatlik bir eğitime katılım

İş kurmak ​​danışmanlığı eğitimi

Online eğitim

Yukarıdaki koşullar karşılandıktan sonra Kosgeb koşullarından yararlanabilirsiniz.