KOSGEB destek kredisinden nasıl yararlanılır?

KOSGEB,küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme için kuruldu. 1990 yılında faaliyete geçen kurum, son yıllarda genç yatırımcılara sağladığı destek ile ön plana çıkmaktadır. Bu kuruma başvuruların nasıl yapıldığı araştırılıyor. KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB'den kredi başvurusu ve kredi almanın ilk adımı KOSGEB tarafından onaylanmış girişimcilik sertifikasını almaktır. Bu sertifika Türkiye'nin her yerinden İŞKUR veya KOSGEB aracılığıyla alınmaktadır.

Talep üzerine vatandaşlar evrakları ile birlikte eğitim merkezine yönlendirilecek. Bu zorunlu eğitimden sonra KOSGEB'e başvurursanız, bir iş planı sunmanız gerekecektir. İş planı onaylanır onaylanmaz işyeri açılacak ve KOSGEB veri tabanında kayıtlar oluşturulacaktır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra KOSGEB kredisi veren bir bankaya giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Öte yandan KOSGEB'de belirli şartların sağlanması halinde e-devletten de başvurulabiliyor.

KOSGEB kredisinden faydalanma

İş kurmak isteyen herkes KOSGEB'e başvurabilir. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlere verilen 50.000 TL faizsiz geri ödemesiz destek kredisi. KOSGEB, madencilikten elektriğe kadar birçok alanda destek sağlıyor.