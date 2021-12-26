İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

KOSGEB destek kredisinden nasıl yararlanılır?

KOSGEB, girişimci olan herkese desteğini sağlamaktadır. KOSGEB destek kredisi vererek vatandaşlara iş kurarken yardım etmektedir. KOSGEB destek kredisinden nasıl yararlanılacağı araştırılıyor. KOSGEB destek kredisinden nasıl yararlanılır? Bu haberimizde KOSGEB destek kredisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte KOSGEB destek kredisi alma koşulları...

26 Aralık 2021 Pazar 14:10
KOSGEB destek kredisinden nasıl yararlanılır?
Takip Et:

KOSGEB,küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme için kuruldu. 1990 yılında faaliyete geçen kurum, son yıllarda genç yatırımcılara sağladığı destek ile ön plana çıkmaktadır. Bu kuruma başvuruların nasıl yapıldığı araştırılıyor. KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB'den kredi başvurusu ve kredi almanın ilk adımı KOSGEB tarafından onaylanmış girişimcilik sertifikasını almaktır. Bu sertifika Türkiye'nin her yerinden İŞKUR veya KOSGEB aracılığıyla alınmaktadır.

 Talep üzerine vatandaşlar evrakları ile birlikte eğitim merkezine yönlendirilecek. Bu zorunlu eğitimden sonra KOSGEB'e başvurursanız, bir iş planı sunmanız gerekecektir. İş planı onaylanır onaylanmaz işyeri açılacak ve KOSGEB veri tabanında kayıtlar oluşturulacaktır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra KOSGEB kredisi veren bir bankaya giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Öte yandan KOSGEB'de belirli şartların sağlanması halinde e-devletten de başvurulabiliyor.

KOSGEB kredisinden faydalanma

İş kurmak isteyen herkes KOSGEB'e başvurabilir. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlere verilen 50.000 TL faizsiz geri ödemesiz destek kredisi. KOSGEB, madencilikten elektriğe kadar birçok alanda destek sağlıyor.


Son Güncelleme: 26.12.2021 14:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kosgeb Destek KredisiKOSGEB Destek Kredisi Nasıl Alınır?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?
En düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?
2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları
2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları
Kredi kartı harcama geçmişi nasıl silinir?
Kredi kartı harcama geçmişi nasıl silinir?
2021-2022 Özel okul fiyatları ne kadar?
2021-2022 Özel okul fiyatları ne kadar?
Özel hastane muayene ücretleri ne kadar? 2021 özel hastane muayene ücretleri!
Özel hastane muayene ücretleri ne kadar? 2021 özel hastane muayene ücretleri!
2021 TKDK hayvancılık hibesi nasıl alınır?
2021 TKDK hayvancılık hibesi nasıl alınır?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
KOSGEB destek kredisinden nasıl yararlanılır?
27 Aralık 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Aralık Pazartesi at yarışı programı
En düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?
KOSGEB kredisi ile Cafe açma hibe nasıl alınır ? KOSGEB hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
TJK 26 Aralık 2021 Pazar at yarışı sonuçları
2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları
Ritim Bölümü filminin konusu nedir? Ritim Bölümü filminde kimler yer alıyor?
Fitas şifresini unutanlar yeni şifreyi nasıl alıyor?
Rüyada küs olduğun birini görmek ne anlama geliyor? rüyada küs olduğun kişi ile barışmak ve konuşmanın anlamı nedir?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?
Öğretim Görevlisi ne kadar maaş alır? Öğretim Görevlisi İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Kömür yardımı başvuru koşulları nelerdir? Kömür yardımı için nereye başvurulur?
İş Bankası Maximum kredi kartı nasıl internet alışverişine açılır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 26 Aralık 2021 Pazar Instagram giriş sorunu
Heels dizisinin konusu ne? Heels dizisinin oyuncuları kimler?
İŞKUR’a internet üzerinden nasıl kayıt yapılır?
Dolu olan adrese nasıl ikametgah alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.