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KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ocak 2021

Okurlarımızın merakla bekledikleri KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 05-01-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 11:41
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ocak 2021
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KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 11:41
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