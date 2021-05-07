İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Mayıs 2021

Türkiye gündeminde yankı uyandıran KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 07.05.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:30
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Mayıs 2021
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 17:30
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elon Musk Dogecoin tahmini
Elon Musk Dogecoin tahmini
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
Temassız işlemlerde limit yükseldi
Temassız işlemlerde limit yükseldi
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.

Popüler Haberler

120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 7 Mayıs 2021
Mucize Doktor Fox TV bölüm izle tek parça! Mucize Doktor son bölüm izle!
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Mayıs 2021
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Bugün kimin maçı var? 7 Mayıs 2021 Cuma Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Subay ve Yedek Subay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? Çalışma şartları nasıldır?
Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Tam kapanmadan Yasaktan muaf olan NACE kodları listesi
Kırmızı Oda 36. bölüm TV 8 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Baraj dizisi Meryem karakteri kimdir? Kübra Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hıdırellez efsanesi nedir? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez nasıl dilek dilenir?
10 Mayıs okullar tatil mi? Okullar kaç gün tatil olacak?
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik) kimdir?
Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş hakkında bilgiler
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Mayıs 7 Cuma
Kadir Gecesi alametleri neler? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır?
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi nedir? Whatsapp hangi bilgileri paylaşmak için izin istiyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.