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KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Kasım 2020

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 17-11-2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 14:00
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Kasım 2020
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KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 14:00
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