İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Eylül 2020

Okurlarımız tarafından merakla beklenen KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar haberinin tüm yeni gelişmeleri 8 Eylül 2020 Salı günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

08 Eylül 2020 Salı 03:32
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Eylül 2020
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 03:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme

Popüler Haberler

KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Eylül 2020
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti kalorisi nedir?
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2020 Pet şişe toplayarak para kazanma
AGİ nedir? AGİ’den kimler yararlanabilir? 2020
Kimsenin aklına gelmeyen parlak iş fikirleri nelerdir?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2020 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Reçetede ki ilaçları kaç gün içerisinde almamız lazım?
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 8 Eylül 2020 Salı
İhtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız maddi yardım yapılıyor!
Netflix'i birlikte izlemenin yolu, Netflix Party nedir? Netflix party özelliği nasıl kullanılır?
AÖF ders geçme notu kaçtır? Aöf vize notları geçme notunu yüzde kaç etkiliyor?
E-Devletten miras sorgusu nasıl yapılır?
Kanal 7 Aşk Bir Rüya dizisi tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
A101 indirimli ürünler 5 Eylül - 11 Eylül 2020 aktüel kataloğu
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Güncel gümüş fiyatları 8 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
2020 yılında üreticilere tohum destekleme parası hangi tarihlerde, ne zaman ödenecek?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.