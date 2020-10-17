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KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ekim 2020

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 17 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 23:30
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ekim 2020
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KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 17.10.2020 23:30
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