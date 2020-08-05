İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general...
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Son Dakika
Flash karar! 81 İl Valiliğine...
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam cezası
Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam...
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
Son Dakika
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine...

KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ağustos 2020

KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ağustos 2020 konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 05.08.2020’li haberimizde kaleme aldık. Siz de KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ağustos 2020 haberimize göz atarak Ağustos 5 Çarşamba tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:48
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ağustos 2020
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 05.08.2020 12:48
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2000 TL ödünç para yardımı kampanyası başvurusu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2000 TL ödünç para yardımı kampanyası başvurusu
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL ödeme yapılacak! Pandemi maddi yardım başvuru şartları
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL ödeme yapılacak! Pandemi maddi yardım başvuru şartları
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı
Çeşme kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi
Çeşme kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Vakıfbank’ınbayram ihtiyaç kredisi yüzde 0 faiz oranları kampanyası devam ediyor
Star Tv 2020 - 2021 Sezonunda yeni başlayacak dizi ve programlar
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları! Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
A101 06.08.2020 indirimli ürünleri neler? A101 06 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
Devlet bankaları en uygun konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları listesi Temmuz 2020
15 Temmuz hisse alım satımı yapılacak mı? 15 Temmuz borsa açık olacak mı?
IMDB puanı yüksek en iyi korku dizileri hangileridir?
En düşük radyasyonlu cep telefonları hangileridir? 2019 Düşük SAR değerine sahip telefonlar
Banka Borcu ödenmezse hapis cezası çıkar mı, ne olur?
2020 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ağustos 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.