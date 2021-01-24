KOSGEB büfe açma kredisi nedir? Büfe açma için hibe ve krediyi hangi şartlarda ve nasıl alabiliriz?

Genellikle şehir merkezlerinde bulunan küçük satış yerleri olan büfe açmak isteyen kişiler, KOSGEB büfe iş planı öneğini doldurup, büfe kredisine başvuruda bulunabilirler.

Açılan büfede, tekel ürünlerinin satılıp satılmayacağı önemli bir husustur. Eğer bu satışları yapacak iseniz Belediyeden izin almanız ve şartlarınız da farklı olacaktır.

KOSGEB BÜFE AÇMA KREDİSİ

KOSGEB, ticaret sektörüne ve her türlü işletmeye her zaman destek vermektedir. Geçerli bir projeniz olması halinde KOSGEB desteğinden faydalanabilirsiniz. Nace kodlarında yer alan işletmelere hibe ve teşvikler verilmektedir fakat tekel ürünleri satmamanız gerekmektedir.

KOSGEB BÜFE İŞ PLANI

Büfe açmak isteyen kişiler gerekli şartlar dahilinde iseler KOSGEB hibe kredisinden faydalanabilirler. Girişimcilerin uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmaları zorunlu olmakdatır.

KOSGEB VE İŞ-KUR’un düzenlediği uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan kişilere verilen sertifika ve iş planları ile başvuru yapan kişiler, destek programı kapsamında 60.000 TL hibe alabilirler.

İş planı hazırlanması konusu kurslarda detaylı olarak kişilere anlatılmaktadır. Bu kursları başarılı bir şekilde bitiren girişimciler, iş planlarını uzman kişilerden aldıkları bilgiler ile hazırlayabilirler. Bu konuda yardımcı olacak, danışmanlık yapacak firmalarda bulunmaktadır.

Market, manav,şarküteri gibi iş yerlerini açmak için KOSGEB hibe desteğinden kurslarda başarılı olmanız ve iş planınız onaylanması dahilinde 60.000 TL hibe kredisi alabilirsiniz.

İş yeri büyütme kredisi olan 100.000 TL gibi bir miktar da alabilmektedirler.

BÜFE AÇMAK İÇİN İŞ PLANI

KOSGEB veri tabanına kayıt olmalısınız. Önek boş iş planı üzerinden iş planı hazırlayabilirsiniz. KOSGEB uzmanları sizin hazırladığınız iş planınızı değerlendirmeye alıp sizlere olumlu ya da olumsuz vermektedir. Onay alabilmek için pazarının iyi olması ve büyümeyi hedeflemesi gerekmektedir.