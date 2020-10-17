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KOSGEB borç için ek süre verilir mi? 3'lü paket ne zamana kadar devam edecek?

KOSGEB' den borç için ek sürenin nasıl alınacağı, 3'lü paketin ne zaman sona ereceği, işletmelerin KOSGEB 3' lü paketten yararlanması için ne yapması ve ne üretmesi gerektiği okuyucular tarafından merak edilmekte.

17 Ekim 2020 Cumartesi 08:17
KOSGEB borç için ek süre verilir mi? 3'lü paket ne zamana kadar devam edecek?
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Covid-19 pandemisi sebebi ile ülke genelinde ekonomide oluşacak hasarların engellenmesi amacı ile birden fazla destek paketleri geçtiğimiz günlerde halk ile paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın Covid-19 salgını nedeni ile yaptığı eşgüdüm toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Ekonomi İstikrar Kalkan Paketine de değindi. Bu paket kapsamında bütün bankaların halka sunacağı maddi yardım paketleri, 2020 Mart’ ın 25 zamanında ayrı destek paketi KOSGEB tarafından gelmişti. Mustafa Varank(Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Ekonomi Kalkan Paketine değinirken;

“Covid- 19’a karşı, özel sektör, kamu ve üniversiteler ile beraber büyük bir mücadele vermekteyiz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz günün 24 saati mesai yapmakta ve virüsü kontrol altına almak için büyük bir gayret sarf etmekte. Tüm bakanlarımız Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük çaba içerisinde.” Dedi. Özel ve devlet bankaları açıklanan destek ve yardım paketlerinde birlik olarak bir payda vatandaşların covid-19 ile mücadelesinde zararı maddi yönden en aza düşürmek amacındadır. Mustafa Varank KOSGEB’ in alacak borçlarını 3 ay sonrasına attığını, proje ve çalışmalarına ise 4 ay ek süre tanındığını söyledi. Mustafa Varank ayrıca 6 Milyon Türk Lirasına kadar destek verileceğini de ekledi.

KOSGEB’ den 3’ lü Koruma:

Covid-19’ a karşı yapılan savaşta yeni bir hamle yapan Varank, Covid-19’ un girişimcilere vereceği hasarın önüne geçilmesi adına 3’ lü koruma paketini açıkladı:

*KOSGEB alacağı borçların zamanını uzatacak ve 3 ay sonrasında alacak,

*Sağlık ürünlerinde son zamanların olmazsa olmazı koruyucu ürünlerin üretilmesi ve dağıtılmasına daha fazla destek sağlanacak,

*KOSGEB proje ve çalışmalarını 4 ay daha uzatacak.

3’ lü koruma paket kapsamında KOSGEB işbirliği ile birlikte yürürlüğe geçecek olan Vücut koruyucu tulum, göz koruması sağlamak için gözlük, lastik eldiven ve maskeye 6 Milyon Türk Lirası değerinde destek sağlanacak, milli üretim olması şartı ile her işletme bundan yararlanabilecek. Koruma amaçlı üretilen sıhhat malzemeleri(el dezenfektanı, koruma amaçlı tulum, eldiven, ağız ve burunu kapatan maske) üretimini yapan iş yerleri, KOSGEB TEKNO YATIRIM Yardım projesinden destek alabilir. Mart ayının 25’ inde yapılan 3’lü yardım paketinin bitiş zamanı ise Covid-19’ un bitmesinden bir süre sonra devletin resmi kolları tarafınca açıklanacak. Yardım amaçlı sağlanacak olan 6 Milyon Türk Lirasına kadar çıkabilen destekten, 4 Milyon 200 Bin Türk Lirası sadece geri ödenecek. Belirli bir miktarı geri ödemeli olan yardım paketinin hangi üretilen sıhhat ve koruma malzemelerine vereceği ise:

* Ağız ve burun için koruyuculuk gösteren maske,


* Vücut koruma tulumu,

* Koruyucu işlev gören eldiven

*El ve diğer amaçlar için kullanılabilen dezenfektan,

* Göze dokunma ve bir şey kaçmasını engellemek için koruyucu özellikli gözlük.

Borç erteleme işlemleri ise Covid-19 ile savaş kapsamında vatandaş tarafından alımı yapılan ürünlerde sahte malzeme kullanımı ve koruyucu özelliğinin bulunmayan bazı satışların önüne geçebilmek için alınmış tedbirlerde Mustafa Varank mücadeledeki bütün yenilikleri yakından takip ettiklerini söyledi ardından destek almak isteyenlerin ise başvurularının açıldığını ve yapılmaya başlanacağını ekledi. Covid-19 ile olan mücadelede KOSGEB tarafınca daha hızlı bir şekilde işlem yapılacağını ve desteklenecek olan projelerin hemen bulunacağını ve harekete geçip ödemelerin yapılacağını söyledi. KOSGEB’ in bir miktarını geri alacaklı olduğu bu yardımlar ise 30/06/2020’ ye kadar uzatıldı. Bu durumda girişimciler ve işletmeler 30/06/2020 zamanına KOSGEB’ e verilecek olan borçları ertelenmiş oldu. Vadenin ne olacağı hakkında açıklamada bulunan Varank, tüm taksitlerin ertelendiğini vurguladı yani vade aynı kalacaktır. Covid-19 kalkana kadar bu paketin varlığını sürdüreceğini söyleyen Varank:

“Covid-19 pandemi riskine karşı ilk karşılık veren ülkeler arasındayız. Bakanlık olarak virüs henüz Çin sınırında iken alacağımız tedbirleri tartıştık. İşletmeler, dünyaya hızlı bir şekilde yayılan bu pandemiden tabii ki etkilenmekte. Girişimcilerimizi korumak için yapmamız gerekenlerin bilincindeyiz, bunları da yürürlüğe koymaya başladık. Bu süreç içerisinde ve Covid-19’ un dünyada etkileri kalktıktan sonra üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla elimizdeki her şeyi kullanacağız.”

KOSGEB yaptırımlarının devam edeceği de Varank’ ın açıklaması ile kesinleşmiştir. 4 aya kadar verilecek olan fazladan zaman için işletmelerin istekte bulunması yeterli olacaktır. İstek üzerine işlemlerin hızlı bir şekilde yanıtlanacağı Varank tarafından belirtilmiştir.

 

 

 



Son Güncelleme: 17.10.2020 08:17
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