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KOSGEB beyannamesi nasıl doldurulur? KOSGEB desteklerinden yararlanmak için ne yapmak gerekir?

KOSGEB tarafından verilen desteklerden yararlanmak isteyen kişiler esnaf ve kobi beyannamelerini doldurmalı veya güncellemelidir. Beyanname işlemlerini yapmayan işletmelere destek hakkı tanınmamaktadır. İşletmeler için gerekli işlemler hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

16 Ekim 2020 Cuma 10:00
KOSGEB beyannamesi nasıl doldurulur? KOSGEB desteklerinden yararlanmak için ne yapmak gerekir?
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KOSGEB KOBİ beyannamesini güncelleyerek yeni beyannamenin doldurulmasını istedi. Devlet tarafından verilen desteklerden yararlanmak isteyenlerin yeni beyannameyi doldurmasını isteyen KOSGEB, doldurmayan kişilere desteklerin verilmeyeceğini açıkladı.

KOSGEB KOBİ beyannamesi nedir?

KOSGEB tarafından belirlenen beyannamede, destek alacak şirkete ait birçok bilgi bulunmaktadır. Şirket vizyonu, çalışmaları ve kazançları gibi detayların olduğu beyannameye göre şirketlere destekler verilmektedir. Aynı zamanda bankalarda şirketlere beyannamelerine göre kredi imkanı sunmaktadır.

Beyanname için gerekli evraklar

  • Ticaret sicil ve esnaf sicil gazetesi
  • İmza beyannamesi

KOSGEB beyannamesi nasıl doldurulur?


KOSGEB beyannamesini doldurmak isteyen şirketlerin KOSGEB veri tabanında kayıtlı olması gerekir. Kayıtlı olmayan şirketler beyanname dolduramamaktadır.

  • Şirket sahibi kişiler KOSGEB veri tabanına kobilerini kayıt ettirmelidir.
  • KOSGEB’e kayıtlı olan şirketler adına KOSGEB’in resmi intenet sitesine giren kişiler beyanname doldurmalıdır. Şirketler adına beyannameyi daha önce dolduran kişilerde beyannamelerini güncellemelidir.
  • Şirkete ait işletme bilgileri KOSGEB tarafından ayrıca istenmektedir. Sorulan sorulara eksiksiz ve doğru yanıt vermek önemlidir.
  • Yetkili personel ekranında şirket sahibine ait bilgiler doldurulur.
  • Yetkili personel ekleme ve silme ekranında, şirkete ait yetkili kişi değişikliği varsa ekleme ve silme işlemleri yapılır.
  • İşletme faaliyet konusu bilgilerinin doldurulması ekranında, beyannameyi dolduran kişilerden işletmeye ait faaliyet bilgileri istenmektedir.
  • Beyannameyi dolduran kişiler son olarak beyannamelerini kontrol ederek onaylamalıdır. Kontrol yapan kişinin beyannamesini kaydetmesi gerekir.
  • Beyannamesini kaydeden kişiler kaydetmenin başarılı olduğunu gördükten sonra kayıt ekranına girerek oradaki belgeleri yazdırmalıdır. Bu yazdırma sonucunda kişiler KOSGEB beyannamelerini belge niteliğinde elinde bulundurabilecektir.

Esnaf beyannamesi güncelleme işlemi nasıl yapılır?

KOSGEB tarafından destek almak isteyen esnaflarda esnaf beyannamesini doldurmalı veya güncellemelidir. KOSGEB alt yapısına kayıtlı olan esnaflar KOSGEB intenet sitesine giriş yaparak kendilerine ait beyannameyi doldurmaları gerekir. Bu doldurmanın ardından esnafların yararlandığı 50 bin TL sermaye, uygun kredi imkanı gibi destekler esnaflara verilmektedir. Beyannameyi daha önce doldurmuş esnaflar, sisteme giriş yaparak beyannamelerini güncellemelidir.

KOBİ beyannamesi kayıt güncelleme işlemi

  • Kobi beyannamesi devlet tarafından verilecek destekler için gereklidir.
  • KOSGEB sistemine kayıtlı kobiler KOSGEB intenet sitesine giriş yaparak kendilerine ait beyannameyi doldurmak zorundadır.
  • KOSGEB beyannamesini daha önce dolduran kobiler, sisteme giriş yaparak daha önce doldurdukları beyannameyi güncellemelidir. Güncellemede yıl seçimi doğru yapılmalıdır.

KOBİ beyannamesi verilirken dikkat edilmesi gereken konular

Beyannamelerini güncelleyecek kişiler sisteme giriş yaptıklarında güncelleme işlemleri için bu kişilerden imza sirküsü istenmektedir. Bu imza sirküsü nedeniyle güncellemeyi kobi sahibi kimsenin yapması gerekir. 50 bin TL kredi imkanı almak isteyen esnaflar KOSGEB’e bazı gerekli belgeleri eksiksiz teslim etmelidir. Aksi takdirde esnaf kişiye faizsiz kredi imkanı sunulmamaktadır. Beyanname doldurmaları ve güncellemeleri yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Yetkili dışında bir kişinin beyanname işlemleri yaptığı tespit edilmesi halinde beyanname geçerli sayılmaz.

Kobi bilgi dökümanı adı altında paylaşılan ekte bulunan belgeler desteklerden yararlanmak isteyen kişiler tarafından eksiksiz bir şekilde teslim edilmelidir. İmza sirküsü, şahıs işletmesi ile imza beyannamesi, son 6 ayda alınan oda onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,  ilgili yıla ait kurumlar vergisi beyannamesi, SGK tahakkuk fişi, Bağkur hizmet dökümü gibi belgeler kobiler tarafından eksiksiz olarak KOSGEB’e teslim edilmelidir. Bu belgelerin eksik olması durumunda işletmelere destek verilmemektedir. Belgeleri teslim eden ve beyannameyi dolduran işletmelere KOSGEB tarafından 13 faklı destek verilmektedir.



Son Güncelleme: 16.10.2020 10:00
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Anahtar Kelimeler:
KosgebKobiEsnaf Beyannamesi
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