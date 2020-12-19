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KOSGEB başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Yeni iş kurmak isteyen yada işini büyütmek için destek aldıkları KOSGEB'e başvuru sırasında hangi belgelerin istendiği ve kimlerin KOSGEB'Den faydalanacağını araştırdık.

19 Aralık 2020 Cumartesi 15:27
KOSGEB başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?
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KOSGEB aracılığıyla girişimci ve esnaf vatandaşlara hibe, faizli ve faizsiz kredi imkanı tanıyor. Küçük ve orta ölçekli firmalardan bu hizmetlerden yararlanmak için zorunlu olarak bir takım belgeleri zamanında KOSGEB’e ulaştırması gerekiyor.

KOSGEB başvuru koşulları nelerdir?

KOSGEB’e başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarda aranan bir takım özellikleri şöyle;

-T.C vatandaşı olmak

-18 yaşını tamamlamış olmak

-KOSGEB veri tabanında kaydı bulunmak

-KOSGEB beyannamesi doldurmak

Esnaf, kobi ve girişici vatandaşlardan istenen belgeler arasında farklılık arz edebiliyor. İlk kez kendi işini kuracak ve sermayesi yetersiz olduğu için KOSGEB’e başvuranlara İŞ-KUR üzerinden verilecek eğitimleri tamamlayıp eğitim bitirme sertifikası sahibi olup sonunda KOSGEB’e sundukları işi onaylatmaları gerekiyor. Yeni girişimci olmak isteyenlere zorunlu olarak 32 saat eğitim almaları gerekiyor. Hibe şeklinde kredi almak isteyenler mecbur olarak KOSGEB girişimcilik eğitimi alıyor.

KOSGEB’e başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?

KOSGEB’in istediği belgeler kişinin esnaf ya da yeni girişimci olmasına göre değişiyor. İstenen belgeler şöyle;

-E-kobi beyannamesi (esnaflar için)

-KOSGEB taahhütnamesi

-İş planı

-KOBİ ticari kredilerinde istenen diğer belgeler (esnaflar için)

-Kursa katılmak için başvuru formu (girişimciler için)

Yeni girişimciler KOSGEB eğitimlerine katılmak için doldurmanız gereken başvuru formunu https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6527/basvuru-formlari adresinden alabilirsiniz.

Esnaflar için e-kobi beyannamesini; https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?RetunUrl=%2fEHizmetler.aspx adresinden alabilirisiniz

KOSGEB hibe kredisinde hangi belgeler isteniyor?

KOSGEB eğitiminin tamamlanmasının ardından ve iş başvurunuz onaylandıktan sonra hibe alabilirsiniz. Geri ödemesiz veya faizsiz kredi seçeneklerinden birini seçerek belirten belgeleri KOSGEB’e iletmeniz gerekir. O belgeler;

-İşyerine ait imza beyannamesi

-İmzalanmış başvuru formu

-Daha önce satın alınmış, projede de olan bütün ürünlerin faturaları

Yüzde 60 üzerinde destek almak hakkı olan vatandaşlar engelli, şehit yakını vb. istenen belgeleri kesin olarak teslim etmeleri gerekir.

KOSGEB’e nasıl kayıt olunur?

KOSGEB hizmetlerinden faydalanmak isteyenler KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmaları gerekir. Şu şekilde kayıt yaptırabilirsiniz;

-https://www.kosgeb.gov.tr/ adresine girerek

-E-hizmetler sekmesinden Girişimci/KOBİ giriş kısmına tıklayın

-İşletme adı sayfasına işletmenin adını girin

Ardındaki işlemlerde ad soy ad, ticari sicil numarası, işletme kuruluş tarihi, nace kodu, alt nace kodu vb. sayfadaki bilgileri de eksiksiz ve doğru şekilde doldurmalısınız.



Son Güncelleme: 19.12.2020 15:27
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Anahtar Kelimeler:
KosgebGirişimciKoşullar
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