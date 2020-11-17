KOSGEB başvurularında istenen belgeler

Ülkemizde iş kurmak veya iş yerini genişletmek adına girişimcilere yardımlara bulunuluyor. Bu yardımlar genel olarak KOSGEB tarafından verilmektedir. KOSGEB başvurularından yararlanmak için belli şartlara uygun olunması gerekmektedir.

KOSGEB başvurularında dikkat edilenler

KOSGEB yardımları iki farlı şekilde verilir. Bunlardan ilki daha önce hiç iş yeri açmamış olan ve yeni bir iş kuracak kişilere verilen girişimci desteğidir. İkinci yol ise iş yeri olan ve işini büyütmek isteyen kişilere verilen KOBİ başvurularıdır.

Destek projeleri genel olarak girişimcileri desteklemek adına yeni iş kuracak kişilere verilmektedir. Öte yandan KOSGEB tarafından her iş ve projeye destek verilmemektedir. Destek verilen projelerde genel olarak işin ülke ekonomisine verdiği katkı ve talep karşılama oranına göre verilir. Projenin istenilen şartlara uygun olmasının ardından KOSGEB tarafından verilen eğitimlere girilmelidir. Bu eğitimlerden de başarılı bir şekilde sonuç alan kişilere KOSGEB desteği verilmektedir. Bu eğitimlerin içerisinde iş fikri, mali sorumluluklar, işletme kavramı gibi konulara yer verilmektedir.

İşletme sahiplerinin başvuru yapması

İşletme sahibi olan kişilere iş kapsamlarını genişletmeleri adına destek verilmektedir. Bu desteklerin verilmesi için iş kolunun belirlenen alanlarda olması gerekmektedir. Eğer iş kolu desteklenen projeler içerisinde yer alıyorsa KOSGEB destek vermektedir. Ancak iş verenin herhangi bir vergi borcunun olmaması ve ilgili meslek dalında meslek odalarına üye olunması gerekmektedir. İşletme sahiplerine şu alanlarda destek verilmektedir;

Araştırma ve geliştirme,

Genel destek,

Kredi faiz desteği,

Girişimcilik destek,

İşbirliği ve güç birliği,

Tematik proje.

KOSGEB başvurusunda gerekli olan belgeler

KOSGEB başvurularında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir;

Zamanında belirlenmiş olan süreler kapsamında programlara başvuru yapmak,

Programda istenen belgelerin düzenlenmesi,

Kurs katılım belgesi gerektiren hibeler için kurstan alınan belge,

Başvuru yapılmış olan sektörde, son bir yıl içinde şahsa ait işyerinin olmaması,

Hazırlanan projeyi başka bir KOSGEB merkezine sunmamak şartları sağlandıktan sonra gerekli olan belgeler ile başvuru yapmak mümkündür.

Bunların dışında başvurular sırasında istenecek evraklar şu şekildedir;