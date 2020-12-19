KOSGEB anlaşmalı kredi veren bankalar

KOSGEP birçok vatandaşa iş kurabilmeleri adına kredi yardımı yapmakta. İş gücü piyasasını canlandırmak adına hazırlanan teşfikler arasında başta gelen KOSGEP bireyler tarafından araştırma konusu haline gelmekte hızla devam ediyor.

KOSGEB Anlaşmalı Bankalar

2021 yılı içinde KOSGEP başvuruda bulunan ve kredi almaya uygun görülen bireylere kredi vermeye bu yılda devam ediyor. Küçük yada orta düzey olan işletmelerin sıklıkla faydalandığı KOSGEP kredi desteği kredi çekilen bankalara faizli olarak geri ödemenin yanı sıra sıfır faiz seçeneği ile de destek sağlamakta.

KOSGEP kredi başvurusu için yalnızda KOSGEP in anlaşmalı olduğu bankalara başvuru yapılması gerekmektedir.

Kosgeb Hangi Bankalarla Anlaşmalı 2021

2021 Yılı için KOSGEP in anlaşmalı olduğu bankalar;

Akbank

Ziraat Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Denizbank

Halk Bankası

İş Bankası

Vakıflar Bankası

Qnb Finansbank

Garanti Bankası

İş gücü piyasasında yer edinmek isteyen yeni girişimcilere 9 banka aracılığı ile KOSGEP tarafından kredi desteği sağlanmaktadır.

KOSGEP kredi başvuru onay kodunuz ile yukarıda belirtilen 9 bankaya bireyler kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Daha önce ki çektiği kredide ödeme sıkıntısı yaşayan vatandaşların kredi çekebilme hakkı ile ilgili kesin bir bilgi verilmemekle beraber gizli tutulmaktadır.

KOSGEB Kredi Veren Bankaların Talep Ettiği Evraklar

9 adet bankadan Kredi desteği veren KOSGEP için gerekli evraklar;

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vergi levhası

Ticaret sicil belgesi

Oda kayıt belgesi

İmza beyannamesi

Özel izin ve belgeler

Ticaret sicil gazetesi

KOSGEB kredi onay kodu

Yukarıda belirtilen evraklar kesin olarak istenmekte. Bu evrakların yanı sıra başvurduğunuz banka sizden ayrı olarak farklı evraklar talep edebilmekte bu konuda banka ile iletişime geçmeniz ve bilgi edinmeniz gerekmektedir.

KOSGEB Faizsiz Kredi 2021

KOSGEP anlaşmalı olduğu 9 adet banka üzerinden başvuruda bulunan kobilere geri ödemeli ve faizli ödeme seçeneği ile kredi desteği sağlamaktadır. Bu durumun yanı sıra esnaflara sıfır faiz oranı ile kredi desteği sağlamaktadır.

2021 yılı için sıfır faizli KOSGEP kredisi için KOSGEP girişimcilik kursundan sertifika elde eden vatandaşlar başvuruda bulunabilmektedir.

KOSGEP tarafından iş planı onaylanan kobilerin 50 bin TL den başlayan fiyatlarla kredi desteği sağlayabilmektedir.

KOSGEB Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

Faizsiz olarak kredi destek sağlayabilmek için aşağıdaki belirtilen şartlar gerekmektedir;

18 yaşını doldurmuş olmak

TC vatandaşı olmak

Terör örgütü ile ilişiği bulunmamak

KOSGEB girişimcilik eğitimlerine katılmış olmak

Girişimcilik eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak

Kurs sonrasında KOSGEB yetkililerine sunulan iş planının onaylanması

KOSGEP girişimcilik kursunu tamamlayan ve Onay kodu olan vatandaşlar 4 yıl süre içerisinde KOSGEP anlaşmalı 9 bankaya kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Esnafa Faizsiz Kredi Halk Bank

KOSGEP maddi durumu olmayan ve sermayesi olmayan vatandaşlara işini büyütmek adına faizsiz kredi desteği veriyor.

İş gücüne katılım sağlamak isteyen girişimcilere ve esnaflara faizsiz kredi Halk Bank tarafından verilmektedir. Şart olarak faizsiz kredi desteğinden faydalanabilmek için başvuran kişinin son 5 yıl içerisinde kredi almamış olması gerekmektedir. Yani son 5 yıl içerisinde halk bank veya diğer bankalardan kredi alan vatandaşlar faizsiz kredi seçeneğinden faydalanamamaktadır.

Faizsiz kredi seçeneği KOSGEP tarafından genel olarak sektörde kaybolan yani artık eskisi kadar gündemde olmayan sayılı mesleklere destek sağlamaktadır.

Bakır işletmeciliği

Bastonculuk

Çinicilik

Yorgancılık

Keçecilik

Sedef kakma ve ahşap oyma

Lüle ve olta taşı işçiliği

Kaşıkçılık

Sanatkarlar

Halkbank esnafa faizsiz krediden yararlanabilecek bu meslek dalları Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinde yer alan meslek ve sanat dallarını içeriyor. Belirtilen meslekler;

Belirtilen meslek gruplarına sahipseniz sıfır faiz ile kredi başvurusunda bulunulabilirsiniz. Şart olarak son 5 yıl içerisinde herhangi bir bankadan kredi çekilmemiş olması gerekmektedir.

UYARI:

KOSGEP den kredi başvurusunda bulunan bireylerin kredi aldıkları zaman en fazla 2 yıl içerisinde geri ödemesi gerekmektedir. Daha önce 4 yıl olan bu süre 2021 yılı için 2 yıldır. Kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlar 2 yıl içerinde ödemesi gerektiğini dikkate almalıdır.