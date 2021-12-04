KOSGEB 750 bin TL desteğine nasıl başvuru yapılır? KOSGEB, sebze ve meyve sektörünü canlandırmak için 750 bin TL'lik destek verecek

KOSGEB 750 Bin TL Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye’nin vatandaşa en çok destek veren kurumlarından olan, sebze ve meyve sektörünü canlandırmak için ‘’Soğuk Zincir Finansal Destek Programı’’ adı altında 750 bin TL’lik bir destek vereceği müjdesini verdi. İnsanlar bu haberle beraber ‘’KOSGEB 750 bin TL desteğine nasıl başvuru yapılır?’’ sorusunun yanıtını arama motorları üzerinden araştırıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, piyasada yaşanan sebze ve meyve zaiyatının etkilerini azaltmak amacıyla ‘’Soğuk Zincir Finansal Destek Programı’’ başvurularının başladığını açıkladı. KOSGEB’in resmi intenet sitesi üzerinden yapılabilecek olan bu program kapsamında KOBİ’lere soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa alımı için 750 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek.Başvurular bugün itibariyle başladı.