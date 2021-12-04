KOSGEB 750 bin TL desteğine nasıl başvuru yapılır? KOSGEB, sebze ve meyve sektörünü canlandırmak için 750 bin TL'lik destek verecek

KOSGEB 750 Bin TL Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, piyasada yaşanan sebze ve meyve zaiyatının etkilerini azaltmak amacıyla ‘’Soğuk Zincir Finansal Destek Programı’’ başvurularının başladığını açıkladı. KOSGEB’in resmi intenet sitesi üzerinden yapılabilecek olan bu program kapsamında KOBİ’lere soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa alımı için 750 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek.Başvurular bugün itibariyle başladı.
Son Güncelleme: 04.12.2021 00:14