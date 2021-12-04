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KOSGEB 750 bin TL desteğine nasıl başvuru yapılır? KOSGEB, sebze ve meyve sektörünü canlandırmak için 750 bin TL'lik destek verecek

KOSGEB, sebze ve meyve sektörünü canlandırmak için 750 bin TL’lik verecek. Bu müjde sonrası KOSGEB’in desteğine nasıl başvurabileceğini merak ediyor. Peki KOSGEB 750 bin TL desteğine nasıl başvuru yapılır? Cevabı haberimizde...

04 Aralık 2021 Cumartesi 00:14
KOSGEB 750 bin TL desteğine nasıl başvuru yapılır? KOSGEB, sebze ve meyve sektörünü canlandırmak için 750 bin TL'lik destek verecek
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Türkiye’nin vatandaşa en çok destek veren kurumlarından olan KOSGEB, sebze ve meyve sektörünü canlandırmak için ‘’Soğuk Zincir Finansal Destek Programı’’ adı altında 750 bin TL’lik bir destek vereceği müjdesini verdi. İnsanlar bu haberle beraber ‘’KOSGEB 750 bin TL desteğine nasıl başvuru yapılır?’’ sorusunun yanıtını arama motorları üzerinden araştırıyor.

KOSGEB 750 Bin TL Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, piyasada yaşanan sebze ve meyve zaiyatının etkilerini azaltmak amacıyla ‘’Soğuk Zincir Finansal Destek Programı’’ başvurularının başladığını açıkladı. KOSGEB’in resmi intenet sitesi üzerinden yapılabilecek olan bu program kapsamında KOBİ’lere soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa alımı için 750 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek.Başvurular bugün itibariyle başladı.


Son Güncelleme: 04.12.2021 00:14
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