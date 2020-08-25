KOSGEB 2020 maaş desteği alma şartları nelerdir?

KOSGEB desteği ile ülkedeki istihdam sayısının korunması, girişimcilik faaliyetlerinin korunması ve arttırılması sağlanmaktadır. KOSGEB 2020 yılında bu desteklere yeni bir paketi daha ekledi. Buna göre KOSGEB iş gücü bireylerden olan işletmelere maaş desteği verecek. KOSGEB maaş destek paketinden faydalanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

KOSGEB maaş desteği nedir?

KOSGEB maaş desteği elemanlarına maaş ödemekte zorlanan işyerlerine verilmektedir. KOSGEB bu uygulamayla istihdamı korumak, arttırmak ve yeni iş kolları oluşturmayı hedefliyor. Ancak destek üniversite mezunu ya da yapacakları işte kendisini ispatlamış kişilere verilecek. Söz konusu destek elemanın tüm maaşını kapsamasa da bir bölümünü kapsamaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi KOSGEB resmi intenet sitesinden alabilirsiniz.

KOSGEB maaş desteği kime verilir?

KOSGEB maaş desteği işletmelerini büyütmek, geliştirmek isteyen iş sahiplerine veriliyor. Buna göre iş yerinde çalışan kişilerin maaşlarının belli bir kısmı kurum tarafından verilecek. Bu destekle istihdam oranı korunacak ve işletme sahiplerinin çalışan yükü hafifletilmiş olacak.

KOSGEB maaş desteği alma şartları nelerdir?

KOSGEB maaş desteği ödemelerini aşağıdaki şartlara uygun işletmeler alabilecek.

KOSGEB kurum sistemine kayıt olunması gerekir.

Veri tabanına kayıt işlemi kurum resmi intenet sitesi üzerinden yapılmalıdır.

Küçük veya orta büyüklükte işletme sahibi olunması gerekir.

Küçük veya orta büyüklükte işletme sahibi olunduğunu tescil eden belgenin doldurulması gerekir.

Seçilecek olan destek paketine başvuru yapılmalıdır.

Kurum yetkilileri tarafından yapılacak kontroller sonucunda destek almaya hak kazanmış olmak gerekmektedir.

KOSGEB maaş desteği miktarı ne kadar?

KOSGEB maaş desteği uygulaması 2020 yılında hayata geçmiş olup verilen destek işletmelere göre değişiklik göstermektedir. Verilecek destek miktarını kurum belirlemektedir. Genel olarak verilen destek miktarları şu şekildedir;

Program süresince verilecek olan desteğin üst limiti 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

İstihdamı sağlanacak bireylerin maaş destek hesaplamaları bireylerin alacağı net ücret üzerinden hesaplanır.

Yüksekokul mezunu bireyler için verilecek desteğin üst limiti 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

Lisans mezunu bireyler için verilecek desteğin üst limiti 2.500 TL olarak belirlenmiştir.

Yüksek lisans ve doktora mezunu bireyler için verilecek desteğin üst limiti 3.500 TL olarak belirlenmiştir.

KOSGEB maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB maaş desteği başvuruları il ve ilçelerde bulunan KOSGEB merkezleri üzerinden yapılmaktadır. Kurum mesai saatleri içerisinde randevulu çalışmaktadır. Randevu alıp belirlenen evrakları hazırladıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz.

KOSGEB maaş desteği başvurusu için gerekli şartlar nelerdir?

İstihdam edilecek olan kişinin iş yeri sahibi ile herhangi bir akrabalık durumunun bulunmaması gerekir.

Aynı şekilde istihdam edilecek kişinin işverenin yakın çevresi dahilinde biri olması halinde incelemeler yoğunlaştırılır.

Maaş desteğinden emekliler veya 18 yaş altı bireyler faydalanamaz.

Yabancı uyruklu bireyler maaş desteğinden faydalanamazlar.

Maaş desteği verilecek olan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı olarak çalışmaya başlayacak olması gerekir.

KOSGEB nitelikli eleman desteği nedir?

KOSGEB maaş desteği şartları destek oranında olduğu gibi işletmelere göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak istenen şartlar şu şekildedir;

KOSGEB tarafından verilen maaş desteğiyle işsiz sayısı azaltılmak istenmektedir. Uygulama küçük ve orta çaplı işletmeler tarafından kullanılabilirken, bu işletmelerde çalışan kişilerin maaşlarının belli bir kısmı kurum tarafından ödenmektedir.

KOSGEM nitelikli eleman desteği nasıl alınır?

KOSGEB nitelikli eleman desteği uygulamasında nitelikli olarak kastedilen kişiler üniversite mezunu veya o işte bilgi ve tecrübesi yüksek kişilerdir. Bu kişilerin maaşlarının belli bir kısmı kurum tarafından ödenir ve işletmeye destek olunur. Bu destekler sayesinde işsizlik sayısı düşürülmek istenmektedir.

KOSGEB destekler nelerdir?

KOSGEB maaş desteğinin yanı sıra birçok uygulamasıyla da işletmelere yardımcı olmaktadır. KOSGEB destekleri şu şekildedir;

Girişimci desteği

KOBİ finansman desteği

AR-GE, teknolojik üretim ve yerlileştirme destekleri

KOSGEB girişimci desteği nedir?

Girişimci desteği yeni bir iş kurmak isteyen küçük ve orta çaplı işletme açacak kişilere verilen desteklerdir. Bu destekler teşvik olarak verilip bazı durumlarda hibe, bazı durumlarda da kredi olarak verilir. Bu destekten faydalanmak için KOSGEB Girişimcilik belgesinin alınması gerekir.

KOSGEB nitelikli eleman desteği ne kadar?

KOSGEB nitelikli eleman desteği paketi kapsamında işletmelerin durumlarına göre farklı miktarda yardımlarda bulunur. Genel olarak KOSGEB maaş desteği yüksekokul mezunları için en fazla 2 bin TL olup, lisans yani 4 yıllık üniversite mezunları için en fazla 2.500 TL’dir. Yüksek lisans ve doktora mezunu kişiler için ise 3.500 TL maaş desteği verilmektedir.

KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusunda istenen belgeler?

KOSGEB maaş destek paketi kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere maaş desteği veriyor. Bu işletmelerde en fazla iki personel için 3 yıl süre toplamında 50 bin TL hibe veriliyor. Bu destek başvurusunda istenen belgeler ise şu şekildedir;