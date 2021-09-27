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KOSGEB 10 Milyon TL destek başvuru şartları nelerdir? İşini büyütmek isteyenlere devletten 10 milyon TL destek müjdesi

İşini büyütmek isteyenlere devletten 10 milyon TL destek müjdesi geldi. KOSGEB işbirliği yapan işletmelere 10 milyon TL’lik destek sağlayacak. Peki KOSGEB 10 Milyon TL Destek Başvuru Şartları Nelerdir? Yanıtı haberimizde...

27 Eylül 2021 Pazartesi 14:50
KOSGEB 10 Milyon TL destek başvuru şartları nelerdir? İşini büyütmek isteyenlere devletten 10 milyon TL destek müjdesi
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İşini büyütmek amacıyla devlet tarafından çeşitli destekler verilmeye devam ediyor. Bu devlet kurumlarından birisi olan KOSGEB, karşılıklı ve karşılıksız olmak üzere 10 milyon TL’lik bir hibe desteği veriyor. Kendi işini daha da büyütmek ve daha fazla çalışana sahip olmak isteyen işverenler ise bu destekten yararlanmanın yollarını bulmak üzere intenet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki KOSGEB 10 Milyon TL Destek Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB 10 Milyon TL Destek Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB’in işletmelere sağladığı 10 Milyon TL’ye varan desteğinden yararlanmak için bazı şartlar gerekiyor. Öncelikle başvuru yapan kişilerin en az 1 yıldır faaliyette olan işletmelere sahip olması gerekiyor. Bunun yanında en az 5 işletmenin bir araya gelmesi de şartlar arasında bulunuyor.


Son Güncelleme: 27.09.2021 14:50
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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB 10 Milyon TL DestekKosgeb
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