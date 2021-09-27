KOSGEB 10 Milyon TL destek başvuru şartları nelerdir? İşini büyütmek isteyenlere devletten 10 milyon TL destek müjdesi

KOSGEB 10 Milyon TL Destek Başvuru Şartları Nelerdir?

İşini büyütmek amacıyla devlet tarafından çeşitli destekler verilmeye devam ediyor. Bu devlet kurumlarından birisi olan, karşılıklı ve karşılıksız olmak üzere 10 milyon TL’lik bir hibe desteği veriyor. Kendi işini daha da büyütmek ve daha fazla çalışana sahip olmak isteyen işverenler ise bu destekten yararlanmanın yollarını bulmak üzere intenet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. PekiBaşvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB’in işletmelere sağladığı 10 Milyon TL’ye varan desteğinden yararlanmak için bazı şartlar gerekiyor. Öncelikle başvuru yapan kişilerin en az 1 yıldır faaliyette olan işletmelere sahip olması gerekiyor. Bunun yanında en az 5 işletmenin bir araya gelmesi de şartlar arasında bulunuyor.