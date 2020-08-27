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Koronavirüs salgını 1460 TL makit para yardımı nasıl alınır?  1460 TL nakit para yardımından kimler faydalanabilecek, şartları neler?

Milyonlarca kişinin maddi desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönem içinde hükümet milyonlara kesenin ağzını açtı! Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen koşullara uyum sağlayan kişilere 1460 TL nakit para yardımı yapılacağı açıklandı…

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:00
Koronavirüs salgını 1460 TL makit para yardımı nasıl alınır?  1460 TL nakit para yardımından kimler faydalanabilecek, şartları neler?
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Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişinin maddi olarak sıkıntıya girdiği bu dönem içinde yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce tespit edilen koşullara uygunluk gösteren vatandaşlara 1460 TL nakit para yardımı yapılacağı duyuruldu.

1460 TL Nakit Para Yardımından Kimler Faydalanabilecek?


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kronik hastalıklara sahip olan veya bu hastalıklara sahip kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara 1460 TL yardım verileceğini açıkladı. Açıklamaya göre tüberküloz ve SSPE hastalıklarına sahip olan vatandaşlara veya onlara bakmakla yükümlü yakınlarına maddi destek sağlanacak.

Yardımdan faydalanabilmek için kişilerin hastalıklarının Mütevellli Heyeti tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Hastalık derecesi bilgilerinin Halk Sağlığı yönetim sistemi üzerinden edinilmesi de gerekli olmaktadır. Son olarak yukarıdaki kısımda bahsettiğimiz gibi tüberküloz ve SSPE hastalığına sahip olduğunu gösteren sağlık raporuna da gereksinim duyulmaktadır. Bu koşulları sağlayanların nakit para yardımından faydalanması mümkün hale gelmektedir.

Sosyal Yardım Adına Başvuru Koşulu

Aylık 1460 TL tutarında verilen sosyal yardımdan faydalanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlükleri aracılığı ile elden başvuru yapılması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:00
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