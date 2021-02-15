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KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan KOOP-DES kapsamında verilen hibe desteklerinin 2021 yılı itibari ile devam edeceğini açıkladı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:01
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!
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Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan KOOP-DES kapsamında verilen hibe desteklerinin 2021 yılı itibari ile devam edeceğini açıklayarak kadın kooperatiflerine 150 bin TL’ye kadar hibe desteğini olacağını söyledi.

 2021 yılı için başvurular 1 Şubat-28 Şubat son!

 Bakan Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine katkı sağladığını öne sürerek tarımsal üretimden, ulaşım eğitim ve enerji alanına kadar birçok alanda faaliyet gösterilen kooperatiflerin üstüne değinerek kadın kooperatiflerinin üretimde  ve ihracatta çok fazla etki sağladığını söyleyerek 2021 yılı içinde hibelerin devam edeceğini bildirdi.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programını (KOOP-DES) hayata geçmesinden sonra ülkede birçok değişimin olduğunu söyleyen bakan Pekcan geçen yıla göre istihdam oranının ve üretim katkısının oldukça başarılı olduğunu dile getirdi.

İlk olarak kadınların oranının daha fazla olduğunu söyleyen Bakan Pekcan ülke genelinde 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadının 149 projesine hibe desteğinin verileceğini duyurdu.

2021 yılı için başvuruların 1 Şubat tarihinde başlayacağını açıklayan bakanlık son tarihin 28 Şubat’a kadar son olacağını duyurdu.  Kadın girişimcilerin kooperatif üzerinde ekonomik anlamda oldukça etkisini gösteren ve faydalarını gördüğünü söyleyen Bakan Pekcan ‘Türkiye Kadın Girişimci Online Network Programı’ ve ‘Export Akademi Programı’ eğitimlerinin hızla devam edeceğini belirtti. Her alanda başarılı olan Türk kadın girişimcilere yönelik yardımların desteklerin süreceğini belirtti.



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:01
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Ruhsar PekcanTicaret BakanıKoop-desHibe Desteği
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