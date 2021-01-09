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Konut ve apartman tadilat kredisi kedir, nasıl alınır?

Eskiyen, sağlamlığını kaybeden ve her açıdan iyileştirmek istediğiniz konut ve apartmanlarınızı artık yenileme vakti geldi. Bankaların verdiği kredi detaylarını ve şartlarını bu haberde bulabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:03
Konut ve apartman tadilat kredisi kedir, nasıl alınır?
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Zaman geçtikçe eskiyen ve sağlamlığını kaybeden konut ve iş yeri binaları yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Yapı malzemeleri zaman geçtikçe eskimekte, sağlamlığını kaybetmekte. Dış cephe de oluşan boya dökülmesi, dekor görüntüsünün bozulması da kişilerin bu binaları yenileme gibi bir isteğini uyandırmaktadır. 

 

Apartman tadilat kredisi için maddi destek aramakta olan kişiler, bankalara başvurmakta. Peki bu başvuru nasıl olacak? 

Tadilat Kredisini Hangi Bankalar Vermektedir?

Evine tadilat yapacak olan kişiler maddi destek için aşağıdaki bankalara başvuru yapabilirler. 

 

- Akbank

- Ziraat Bankası

- Teb

-Türkiye Finans Bankası 

- Şekerbank

- Qnb Finansbank

Burada verilen bankalara başvurunuzu gerçekleştirerek tadilat kredi desteği alabilirsiniz. Fakat her banka kendi kredi şartlarını ve seçeneklerini farklı belirlemektedir. 

 

Apartman Tadilatı ve Tadilat Kredisi 

Belirli bir zaman geçtikçe apartmanların yıpranmaya ve eskimeye başladığını hepimiz bilmekteyiz. Apartmanlarda yapılması istenecek olan tadilatlar, Çatı onarımı, merdiven altı, dış cephe yalıtımı, asansör işlemleri, iç cephe yalıtımı olarak sıralanabilir.

Yapılması gerekli olabilecek olan bu işlemler kişiler için yüksek miktarda harcamalara sebep olabilir. Bu masrafları karşılayabilmek için apartman tadilat kredisine başvuru yapabilirsiniz.  

Tadilat Kredisi İçin Gerekli Olanlar Neler?

Apartman tadilat kredisine başvuracak olan kişiler, konut geliştirme kredisi,konut tadilat kredisi  ve konut yenileme kredisi ile karşılaşabilmektedirler.

Bu kredilerin hepsi, apartmanda yapılacak olan tadilat işlemlerinin yapılmasını sağlamak amacı ile verilen maddi destektir. Yapılacak olan tadilatlarda, mimar ile görüşme yapıldıktan sonra harcanacak olan miktar belirlenip ona göre bir tadilat kredisi çekilir. 

 

Akbank Tadilat Kredisi Gereklilikleri

18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. En önemli unsurlardan biri de aile içi toplam gelir oranının en fazla %50  tutarı bir kredi ödenmesidir. Gerekli olan belgeler aşağıda verilmiştir. 

- Gelir beyan belgesi

-İkametgah belgesi 

- Kimlik belgesi fotokopisi

- Son üç aya ait olan ödenmiş elektrik,su, doğalgaz faturaları

- Teminat için istenen ek belgeler

 

Qnb Finansbank Tadilat Kredisi Gereklilikleri 

Apartmanlarda yapılacak olan tadilat işlemine göre bireylere kredi sunmaktadır. Konutlarında yenileme ve dekor geliştirme işlemleri yapmak isteyenler, tesisat uygulamaları, mutfak, kapı, pencere, banyo, dolap gibi yenileme işlemleri için kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Aşağıda verilen belgeler kredi işlemi için gerekli olan belgelerdir. 

- Maaş bordrosu

-Tapu belgesi

-Kat mülkiyeti

-Kimlik belgesi fotokopisi 

-Kefil

-Teminat belgesi

-Proforma fatura

Kişinin gelir düzeyine ve kredi puanına göre verilecek olan miktar belirlenmektedir. 

 

Şekerbank Apartman Tadilat Kredisi 

Her türlü açıdan fayda sağlayacak olan tadilat işlemleri, hem doğalgaz,elektrik ve su gibi faturalarda azalmaya yönelik bir fayda sağlayacaktır. Şekerbank apartman tadilat kredisini enerji verimliliği kredisi olarak sunmaktadır. 

Apartmanlarda klima alımı, doğalgaz aboneliği, ısıtma-soğutma sistemleri açısından tadilat uygulayacak olanlar başvuruda bulunabileceklerdir.  Verilen kredinin ödeme işlemi 3 ay ile 60 ay arasında değişkenlik gösterebilmektedir. 

 

En Uygun Apartman Tadilat Kredisi Veren Hangi Bankadır?

Apartman tadilat kredisi için birden fazla banka bulunmaktadır. Fakat yapılan araştırma sonuçlarına göre en uygun banka Ziraat Bankası olarak belirlenmiştir. Verilen kredi vade oranı 120 aya kadar olabilmektedir. Kredi çeken kişi, ilk iki yıl sadece faiz, iki yıl sonra ise ana parayı ödemeye başlayabilmektedir.  Ayrıca deprem sigortası ve hayat sigortası yapılmasını zorunlu tutmaktadırlar.

 

Apartman Tadilat Kredisi İçin Neler Göz Önünde Bulundurulmalı?

Bilinçli bir şekilde başvuru yapabilmek için, ihtiyacınız olan miktarı belirlemeli ve size en uygun seçeneği sunan bankaları belirlemelisiniz. Her bankanın farklı ödeme seçeneklerinin ve faiz oranlarının olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.  Her ay elde edilen gelire göre, ne kadar geri ödeme yapabileceğinizi belirleyip, ona göre bir seçim yapılmalıdır. 

İlk olarak müşterisi olduğunuz bankayı tercih etmeli ve avantajlardan faydalanmalısınız. 

 

Apartman Tadilat Kredisi Faiz Oranları 

Öncelikle faiz oranları göz önünde bulundurulan kredi çekimi için kişiler büyük bir merak içerisinde bulunmaktadır. Bilindiği üzere her banka, verilen miktara göre kendi faiz oranını oluşturmaktadır. Fakat banka verileri karşılaştırıldığında bu oran %1.24 ile %1.97 arasında değişkenlik gösterebilmektedir.



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:03
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KonutTadilat KredisiApartman TadilatBanka
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