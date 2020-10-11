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Konut sahibi olmak isteyenlere 28.000 lira destek müjdesi!

Son zamanlarda ekonomide yaşanan dalgalanmalara sonucu vatandaşların yaşamış olduğu sıkıntılar devlet tarafından kamu bankaları aracılığı ile sağlanan kredi kampanyalarıyla bir nebze olsun rahatlatmıştı. Devlet bu seferde ev sahibi olmak isteyen alt gelirli vatandaşlarımıza destek veriyor.

11 Ekim 2020 Pazar 13:01
Konut sahibi olmak isteyenlere 28.000 lira destek müjdesi!
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Devletten büyük müjde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza geldi. Devlet hem düşük faizli konut desteği sağlayacak hem de 28.000 lira ödeyecek. İlk kez ev alacak olanlara ev sahibi olabilmeleri için para bağışında bulunuyor. Ev sahibi olmak isteyen düşük gelirli aileler, ev kredisi faiz oranları her geçen gün daha da artarken, bu günlerde daha da zorlaşıyor. İyi haber bu zor dönemde düşük gelirli insanlara ulaştı. Şimdi devlet 28 bin tutarında geri ödemesiz destek sağlayacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza TL ve düşük faizli ev kredisi sağlayacak.

Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi ile Devlet Vatandaşa Yüzde 0.60 Faiz Oranı İle Konut Kredisi Desteği Sağlayacak! 

Koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı dalgalanma nedeniyle konut satış rakamlarının durmasının ardından hükümet, acil çoklu destek paketlerini uygulamaya karar verdi.

Alınan kararlar doğrultusunda kamu bankaları arasında olan;

  • Ziraat Bankası,
  • Halkbank,
  • Vakıfbank,
  • Vakıf Katılım Bankası,


Devlet, Ziraat Bankası aracılığıyla yeni ev arayanlara% 0,64, ikinci el konut arayanlara ise% 0,74 faizle konut kredisi desteği vermeye başlamıştı.

Devletin tahsis ettiği ucuz kredilerle konut fiyatlarında yaşanan ani artış enflasyonu tetikledi. dolar ve ev satıcılarının, altın fiyatlarının yükselmesiyle dolar ve altın fiyatları yükseldi, Merkez Bankası'nın müdahalesi ile kamu bankası aniden ucuz kredi programını iptal etti.  Bu süreçte hükümet, konut sahibi olmak isteyenlerin yüksek kredi faizleri engeline düşmesini engelleyebilecek, tasarruf fonu sistemiyle enflasyonu ve dolar kurunu tetiklemeyecek bir çözüm buldu.

Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi Nedir, Kimlere Yüzde 0.60 Faizle Kredi Desteği Verilecek?

Yapı tasarruf fonu sistemi BES sistemi haline gelecek ve 2021 yılında uygulanması planlanıyor. Bu sistem ile;

  • Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankada tasarruf hesabı açacak ve o hesaptaki evi satın almak için düzenli olarak para yatırmaya başlayacak.
  • Bu hesaba en az 36 ay (biriken paraya aylık faiz geliri eklenebilir) para yatıran vatandaşlar, bu paraya ek olarak o yıl hükümetin desteğiyle açıklanan teşvik fonlarından da alacaklar.
  • Para, konut satın almak için peşinat tutarı olarak kullanılacak ve banka, kalan tutar için düşük faizli uzun vadeli konut desteği sağlayacaktır.

İlk Kez Ev Alana Devletten 28 Bin TL Hibe Para Desteği Müjdesi Geldi! Konut Hesabı Nedir, Nasıl Açılır?

Devlet, verilen desteğe ilişkin müjde kapsamında ilk kez ev almak isteyen vatandaşlara karşılıksız ve karşılıksız maddi yardımda bulunacak. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların konut hesabı açan bankalar aracılığıyla tasarruf hesabı açarak düzenli olarak tasarruf etmeleri yeterli. Ev satın alırken biriktirdikleri paraya ek olarak hesabına düzenli olarak en az 36 ay biriktirenler 28.000 TL almaya hak kazanıyor.



Son Güncelleme: 11.10.2020 13:01
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiFaiz
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