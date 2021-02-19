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Konut Kredisinde yapılan sigortalar nelerdir? Konut Kredisinde hayat sigortası zorunlu mu?

Uzun vadeli kredilerden olan konut kredisinde hayat sigortası… Bankadan konut kredisi almak isteyenler için bankalar uzman raporları ve sigortalar ile bunu garanti altına alırlar. Peki Konut kredisi kullanım şartları neler? Hayat Sigortası nedir, neleri kapsar? Konut Kredisinde Hayat sigortası nedir? Detaylar yazımızda…

19 Şubat 2021 Cuma 19:10
Konut Kredisinde yapılan sigortalar nelerdir? Konut Kredisinde hayat sigortası zorunlu mu?
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Hayat Sigortası, Konut kredisi, Konut kredisi kullanım şartları, Hayat Sigortası ücretleri? Şeklinde sorularınıza yanıt arıyorsanız haberimize göz atın. 

Ev almak isteyenler için bankalar konut kredisi imkanı sunmaktadır. Bu imkanı sunarken de bankalar gerekli raporlar ve sigortalar ile kendilerini güvence altına alırlar. Kredi almak isteyen kişilerin bankalara başvuru yapmaları gerekmektedir. Banak onay verdiği durumda finansal anlamda ev için şartlar gözden geçirilir. Uzmanlarca denetlenen evlerin mali değerleri %80’inden fazlasını kapsamamaktadır. Böylece ön ödeme zorunlu hale gelir. Burada amaç ise 10 yıl vadesi olan kredi ödemesinde oluşabilecek sorunların önüne geçmektir. 

Konut Kredisi kullanım şartları

Kredi almak istediğiniz bankaların belli başlı şartlarını yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir;

Kredi notunuzun yüksek olması,

Başka kredilerinizin olup olmadığı,

Ödeme gücünüzün durumu, gibi başlıklar sıralanır. Bankalar kredi notunuzdan kredi vereceğini netleştirir. Ödeme ve gelir durumunu da göz önünde bulundurarak bu şartlara göre hareket eder. 

Konut Kredisinde yapılan sigortalar nelerdir?

Konut kredisi almak istiyor ve şartlarını yerine getiriyorsanız ve banka tarafından onay aldıysanız; Sigortalar, Avukat bedeli, Ekspertiz ücreti, Yasal kesintiler ve dosya masrafları gibi maliyetler olacaktır. Sigorta başlıkları ise en çok konuşulan ve araştırılanlar arasındadır. Banka kredi verdiği durumda kendini güvenceye almak isteyecek sigortalar sayesinde güvenceye almış olacak. 

Konut Kredisinde Hayat Sigortası? 

Konut kredileri uzun vadeli çekilen krediler arasında yer alır. Uzun süreçli olduğundan dolayı bankalar da kendilerini riske atmak istemezler ve önlem alırlar. Krediye alacak kişinin olası hallerde alınan önlemi hayat sigortası olarak karşımıza çıkar. Kredinin yenilenmesi alınmış olduğu tarih döneminde yeniden tarihleri uzatılarak 10 yıl sürer. Bu süreçte sağlıkla alakalı primleri kullanmanıza imkan sunan sigorta ölüm, yaralanma ve ani durumlarda bankanın haklarını garanti altına alır. 

Hayat Sigortası neleri kapsar?

Kapsamları düzenlenen kurumlara göre değişiklik göstermektedir. Temelde sağlık, beden bütünlüğü ve gerekecek sağlık desteği ile başlayan ölümlerin de dahil edileceği şekilde banka ödemelerini garanti altına alır. 

Konut kredisinde bankadan kredi alan tüketici zorunlu olarak sigortaya para ödeyip ödemeyeceğini de bilmek istiyor. Bu sigortayı zorunlu olarak almak gibi bir durum söz konusu değildir. Yani zorunlu olarak yerine getirilecek işlemler arasında bulunmuyor. Kredi kullanım şartları arasında da yasal düzenlemede yer almıyor ama sıkça yapılması istenen durum arasında yer alıyor. 

Hayat Sigortası maliyeti? 

Sigorta miktarı, Sigorta ettirilen kişinin yaşı ve kronik hastalığının olup olmaması sigorta yapılması durumunda sigortayı yapan kurumun üsteleneceği riski belirler. Sigorta bedeli risk kapsamında belli olur. Hayat sigortasının maliyeti herhangi bir sigorta kuruluşundan kıyaslama yapılarak öğrenilebilir. 

Kredi alınan bankadan mı yapılır?

Finansman desteğinde bulunan bankaların sigorta birimleri de bulunur. Kredi aldığınız zaman size yansıtılanlar sigorta miktarlarının toplamı olarak karşınıza çıkacaktır. Sadece kredi alınan bankadan yapılmaz krediyi almış olduğunuz banka  sigorta şirketi de diğer şirketler gibi teklif verip onay almak durumunda düzenleme yapabilmek için.  Farklı bir şirketten sigorta talep edenler ise sigortalarını düzenletebilirler. Sigortalar düzenli olarak her yıl yenilenir ve bu sizin hesabınıza bakiye olarak döner. 

İptal etme şansı var mı?

Yapılan sigorta sistemlerden de anlaşılacağı üzere iptal edilmemektedir. Zorunluluk olarak görünmese de banka bunun olmasını istediğinden sigorta kontrollerini düzenli olarak yapar. Her yıl düzenlenmesinin ve kontrol edilmesinin sebebi de budur. Banka ile sorun yaşamak istemiyorsanız iptal işlemlerini tercih etmeyin. En azından nasıl banka haklarını koruyorsa sizde başınıza gelecek herhangi bir olaydan dolayı koruma elde etme şansınız olur. Bu sebeple iptal edilmesi her iki taraf için de uygun olmayan bir seçenek arasında yer alıyor. 

 



Son Güncelleme: 19.02.2021 19:10
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